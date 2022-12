Papai Noel do Fagá entrega presentes e refeições no dia de Natal

A equipe que trabalhou em mais ação social Natal Solidário - Crédito: Divulgação

Uma ação solidária que supera duas décadas e é encabeçada pelo Papai Noel do Fagá, o assistente social Benedito Elson da Silva, ou simplesmente Benê Silva, 65 anos, como é mais conhecido na cidade.

No domingo, 25 de dezembro, com a ajuda de familiares e colaboradores, concluiu mais uma edição da ação social Natal Solidário.

Com a ajuda de doadores e de investimentos pessoais, o Papai Noel do Fagá serviu 300 refeições para 100 famílias carentes do Conjunto Residencial Maria Stela Fagá, Jardim Coqueiros, Jardim Tangará, São Carlos 8 e Santa Maria (I e II), além de servir os internos e funcionários do Abrigo de Idosos Dona Helena Dornfeld e ainda moradores de um assentamento no Antenor Garcia.

Neste dia as crianças tiveram vez e foi mantida a tradição da ação solidária com a entrega de 450 brinquedos.

