Pais acusam funcionários de Cemei de negligência após filho comer grande quantidade de areia no parquinho

Areia que teria sido expelida junto com as fezes - Crédito: arquivo pessoal

Os pais de uma criança de 2 anos fizeram uma grave denúncia contra a direção e duas professoras do período da manhã do Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Maria Lúcia Ap. Marrara, no Jardim Santa Felícia.

De acordo com Edivaldo dos Santos Rodrigues e sua esposa Angelina, o seu filho teria comido areia no parque de recreação infantil que fica no interior da escola em duas oportunidades e em vídeos feitos, mostram que o pequeno estaria sozinho e os responsáveis não estariam observando os alunos. A criança passou mal e defecou somente areia, segundo o pai.

Em contato com o São Carlos Agora, Edivaldo disse que a primeira vez aconteceu na quinta-feira, 23 e o fato teria se repetido na segunda-feira, 27.

Indagado, afirmou que o filho chegou em casa e apresentava mal estar. "Estava muito manhoso e chorando. Dei banho e fui para a igreja, quando reclamou ao fazer xixi. Fui ao banheiro trocá-lo e levei um susto quando abri a fralda e o cocô dele era só areia", disse.

O pai afirmou que levou a criança até o médico plantonista da UPA do Cidade Aracy e mostrou fotos, vídeos e a própria fralda. "Caso contrário, acho que ela não acreditaria", disse.

O casal disse ainda que foram até a escola para comunicar o problema e sentiu ar de deboche e até ironia por parte da direção e dos professores. "Procuramos até o secretário (Roselei Françoso) que não nos respondeu até o momento", lamentou.

"Estamos fazendo esta denúncia para alertar outros pais. Nos vídeos ficam provado que os professores não estão perto das crianças e diante do mal estar do nosso filho, procuramos um ambulatório de análises clínicas para que sejam feitos exames e que a saúde dele não seja prejudicada", finalizaram os pais da criança que prometem registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil.

NOTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informa que tem ciência do caso relatado pela reportagem sobre o aluno do CEMEI Maria Lúcia Marrara.

O secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, conversou com a mãe da criança. A SME ressalta que está fazendo gestão junto a Secretaria Municipal de Saúde para que a criança possa ser avaliada e acompanhada por um pediatra. Informa ainda que reforçou todas as orientações para a direção e professores do referido CEMEI nos cuidados e acompanhamento dos alunos.

Leia Também