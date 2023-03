Pacientes relatam demora para atendimento nas UPAs do Cidade Aracy e Santa Felícia

Pacientes que foram em busca de atendimento nas unidades de pronto atendimento do Cidade Aracy e Santa Felícia entraram em contato com o São Carlos Agora reclamando da demora para passar por uma consulta médica nesta segunda-feira (20).

“É sobre o UPA do Santa Felícia. Estou aqui desde as 10h, com muita dor e ainda não fui atendida. Sai do trabalho passando mal e chega aqui eles falam que não pode dar atestado. Resumindo, além de ficar o dia todo aqui esperando um médico atender, ainda perdemos o dia no trabalho. É um descaso com as pessoas”, reclamou Elisângela.

Situação semelhante é encontrada na UPA do Aracy, onde pacientes estariam esperando desde às 9h.

Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, há 3 médicos atendendo em cada unidade é que os casos de urgência tem prioridade no atendimento de acordo com o protocolo de Manchester.

