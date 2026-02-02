(16) 99963-6036
segunda, 02 de fevereiro de 2026
Cidade

Ônibus quebra próximo ao Terminal Rodoviário e causa transtornos

02 Fev 2026 - 12h52Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Ônibus quebra próximo ao Terminal Rodoviário e causa transtornos -

Um ônibus apresentou falha mecânica no horário do almoço desta segunda-feira, nas proximidades do Terminal Rodoviário, causando transtornos a motoristas e pedestres que passavam pelo local.

O incidente aconteceu na Rua Dona Alexandrina, onde o coletivo acabou ficando atravessado na via, prejudicando o fluxo de veículos na região do terminal rodoviário.

Segundo informações, o ônibus sofreu uma pane mecânica após perder o ar do sistema, impossibilitando a continuidade do trajeto. Um outro ônibus prestou apoio à ocorrência, realizando o enchimento do ar para possibilitar a retirada do veículo do local.

Após o apoio mecânico, o ônibus foi removido e o trânsito voltou a fluir normalmente.

Leia Também

Mães reclamam do calendário escolar da rede municipal de São Carlos
Cidade15h01 - 02 Fev 2026

Mães reclamam do calendário escolar da rede municipal de São Carlos

SAAE interdita trecho da Avenida Comendador Alfredo Maffei para obras nesta terça-feira
Cidade14h47 - 02 Fev 2026

SAAE interdita trecho da Avenida Comendador Alfredo Maffei para obras nesta terça-feira

Ano letivo nas escolas estaduais começa nesta segunda; confira o que muda em 2026
Educação13h20 - 02 Fev 2026

Ano letivo nas escolas estaduais começa nesta segunda; confira o que muda em 2026

Univesp oferece mais de 24 mil vagas no Vestibular 2026
Oportunidade 10h37 - 02 Fev 2026

Univesp oferece mais de 24 mil vagas no Vestibular 2026

HU-UFSCar abre processo seletivo para contratação temporária de médicos nefrologistas
Cidade10h34 - 02 Fev 2026

HU-UFSCar abre processo seletivo para contratação temporária de médicos nefrologistas

Últimas Notícias