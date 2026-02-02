Ônibus quebra próximo ao Terminal Rodoviário e causa transtornos

Um ônibus apresentou falha mecânica no horário do almoço desta segunda-feira, nas proximidades do Terminal Rodoviário, causando transtornos a motoristas e pedestres que passavam pelo local.



O incidente aconteceu na Rua Dona Alexandrina, onde o coletivo acabou ficando atravessado na via, prejudicando o fluxo de veículos na região do terminal rodoviário.

Segundo informações, o ônibus sofreu uma pane mecânica após perder o ar do sistema, impossibilitando a continuidade do trajeto. Um outro ônibus prestou apoio à ocorrência, realizando o enchimento do ar para possibilitar a retirada do veículo do local.



Após o apoio mecânico, o ônibus foi removido e o trânsito voltou a fluir normalmente.

