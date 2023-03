CEMAC - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, informa que as oficinas culturais estão com as inscrições abertas. Ao todo, são 30 atividades oferecidas gratuitamente à população em três locais: Centro Municipal de Artes e Cultura (CEMAC), CEU das Artes “Emílio Manzano” (São Carlos VIII) e Centro da Juventude “Elaine Viviani” (Monte Carlo).

Para participar das oficinas no CEU das Artes e no Centro da Juventude, o interessado deve apenas comparecer no local com antecedência no dia da oficina. Já para as atividades no CEMAC, deve ser feita inscrição prévia via formulário eletrônico (link abaixo). As inscrições já estão abertas. As oficinas terão início no dia 3 de abril e têm duração de aproximadamente oito meses.

Confira os links para inscrição e a relação de oficinas disponíveis:

Link para inscrição nas oficinas da manhã no CEMAC: https://forms.gle/YKWfKnXuoJjcyYTD7

Link para inscrição nas oficinas da tarde no CEMAC: https://forms.gle/PwDDhs9hr6DqnAfx5

Link para inscrição nas oficinas da noite no CEMAC: https://forms.gle/E3fNMHQrkTgtiZYY6

LISTA DE OFICINAS - Oficinas no CEMAC: fotografia digital – iniciante, artes integradas, oficina de violão entre cordas, samba rock, elaboração de projetos, roda de leitura, da sala de aula ao palco, desenho manual para crianças, faz de conta que – teatro infantil, espaço criação novos territórios, ensaio fotográfico como narrativa visual, técnicas de dança contemporânea, iniciação teatral, capoeira e educação, criação de documentário, colar o agora, cinemar o mundo, oficina de gaita, introdução ao contato – improvisação, introdução à produção de áudio e música, fabricação e uso de tintas artesanais. Já no CEU das Artes serão oferecidas oficinas de movimento corporal, dança e yoga +60, faz de conta que – teatro infantil, teatro 50+: sinto, logo existo, alfabetização audiovisual na era das fake News, oficinas vogais, maracatu na cidade, aprendizagem de violão e de fotografia: reconhecendo territórios. No Centro da Juventude vai ter técnicas circenses: acrobacia e cia, desenho manual para crianças e iniciação teatral.

