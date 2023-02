SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Secretaria de Serviços Públicos informa que a partir das 9h30 desta sexta-feira, 24, vai realizar a drenagem no trecho da avenida São Carlos próximo ao Cemitério Nossa Senhora do Carmo entre as ruas Domingos Diegues e Capitão Alberto Mendes Jr. Desta forma, alertam, o trânsito ficará interditado durante a realização dos serviços.

