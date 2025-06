Obras do Madero Container avançam em São Carlos

Obras do Madeiro - Crédito: SCA

As obras da nova unidade do Madero Container em São Carlos seguem em ritmo acelerado e já entraram em uma nova etapa. Na última semana, foram instalados os contêineres que darão forma ao restaurante, localizado na região do Damha. A previsão é que o espaço seja inaugurado até o mês de julho.

O Madero Container é a versão fast-casual da tradicional rede de restaurantes Madero. Com foco em praticidade, o modelo aposta em uma alimentação mais saudável, sem conservantes ou corantes, e um cardápio mais enxuto. Entre as opções estão hambúrgueres, sanduíches, sobremesas e alternativas vegetarianas e veganas.

Diferente do modelo convencional, o atendimento no Madero Container é feito diretamente no balcão, garantindo mais agilidade ao serviço. A proposta é oferecer uma experiência rápida, porém com a mesma qualidade já reconhecida da marca.

