Reforma na USF do Cruzeiro do Sul começa e UBS também será revitalizada

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou um amplo processo de reforma nas Unidades de Saúde da Família (USF) do bairro Cruzeiro do Sul – Equipes 1 e 2. O investimento total ultrapassa R$ 300 mil e tem origem em emendas parlamentares do deputado Ivan Valente, viabilizadas pelo vereador Djalma Nery, além de contrapartida do município.

As obras começaram no dia 1º de abril e incluem reforma completa do telhado, criação de três novas salas de atendimento, ampliação da recepção e da cozinha, modernização dos sistemas de internet e telefonia, revisão das redes elétrica e hidráulica, pintura geral, manutenção de portas e janelas, instalação de ar-condicionado, gradil, câmeras de vigilância e rampa de acessibilidade, além da modernização estética da fachada. O prazo de execução é de 90 dias.

Durante o período de intervenção, os atendimentos da USF Cruzeiro do Sul foram remanejados para outras unidades de saúde do município. Consultas médicas e de enfermagem passaram a ser realizadas na USF CDHU, enquanto vacinação, coleta de exames e outros procedimentos ocorrem na UBS Cruzeiro do Sul. Já os atendimentos odontológicos estão sendo oferecidos nas unidades da Vila Isabel e do Botafogo.

A diretora de Gestão do Cuidado Ambulatorial, Lindiamara Soares, afirmou que a reorganização garante a continuidade dos serviços. “Os atendimentos da USF Cruzeiro do Sul serão remanejados para outras unidades, garantindo que a comunidade continue recebendo os serviços de saúde”, destacou.

O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, ressaltou a importância do investimento. “Estamos investindo em infraestrutura para oferecer mais qualidade e conforto aos usuários e melhores condições de trabalho aos servidores. Essas reformas fortalecem o cuidado com a comunidade do Cruzeiro do Sul e marcam um passo importante na modernização da rede de saúde do município”, afirmou.

UBS também será reformada após conclusão da USF

Após a finalização das obras na USF, a Prefeitura dará início à reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Cruzeiro do Sul, garantindo a continuidade dos atendimentos à população. O investimento total será de R$ 456.433,83, sendo R$ 399.965,00 provenientes de emenda parlamentar do deputado Ivan Valente, também articulada pelo vereador Djalma Nery, além de contrapartida municipal.

Entre as melhorias previstas estão a troca completa do telhado, com instalação de telha sanduíche para melhor isolamento térmico e acústico, construção de novas salas de coleta e vacinação, adequação das áreas de expurgo e esterilização, implantação de academia ao ar livre, ampliação da cozinha, lavanderia e almoxarifado, além da criação de três novas salas de atendimento. O projeto inclui ainda reformas no calçamento externo, modernização da recepção e nova fachada.

O prazo estimado para a conclusão das obras na UBS é de 120 dias.

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