Bazar beneficente do PACC acontece dias 9 e 10 de abril no Santa Felícia

O Projeto Amigos Contra o Câncer (PACC) realiza, nos dias 9 e 10 de abril, um bazar beneficente com o objetivo de arrecadar recursos para dar continuidade às ações sociais desenvolvidas pela entidade.

O evento acontece das 9h às 16h, na Rua Domingos Diegues, 200, no bairro Santa Felícia. Durante os dois dias, o público poderá encontrar diversas peças de roupas e itens variados com preços populares, que vão de R$ 1,00 a R$ 10,00.

De acordo com a organização, toda a arrecadação será revertida para os projetos do PACC, que presta apoio a pessoas em tratamento contra o câncer, tanto no público infantil quanto adulto, além de desenvolver ações voltadas à comunidade.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 98832-7021.

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