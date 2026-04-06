São-carlense de 15 anos participa do programa 'Talk Raul', comandado por Raul Gil

Giovana Vichiatto, de 15 anos, participou do programa de Jovens Talentos "Talk Raul" - Crédito: arquivo pessoal

A jovem cantora são-carlense Giovana Vichiatto, de 15 anos, participou do programa de Jovens Talentos “Talk Raul”, apresentado pelo veterano comunicador Raul Gil. A atração foi exibida neste domingo (6) no canal oficial do apresentador no YouTube.

Natural de São Carlos, Giovana conta que a música sempre esteve presente em sua vida desde a infância, influenciada pela família. No entanto, foi aos 8 anos que percebeu que queria seguir carreira artística profissionalmente.

Em 2019, ainda criança, a cantora participou de um concurso promovido pela Rádio Clube e conquistou o primeiro lugar. Segundo ela, a vitória marcou o início de uma trajetória mais intensa na música e fortaleceu seu desejo de continuar se dedicando ao canto.

Aos 11 anos, Giovana começou a fazer participações em apresentações de artistas locais em bares da cidade. No ano seguinte, aos 12 anos, passou a realizar seus próprios shows em bares e eventos particulares, ampliando sua experiência nos palcos.

A participação no programa “Talk Raul” foi descrita pela jovem como uma experiência marcante. O processo de gravação durou cerca de 10 horas e, apesar do cansaço, ela destacou o aprendizado adquirido durante a produção e o contato com outros artistas.

Giovana também ressaltou a emoção de conhecer pessoalmente Raul Gil, um dos nomes mais tradicionais da televisão brasileira. Segundo ela, a oportunidade de participar do programa e interagir com o apresentador foi um momento especial em sua trajetória artística.

O episódio com a participação da jovem cantora está disponível no canal oficial de Raul Gil no YouTube e pode ser assistido a qualquer momento.

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