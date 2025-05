Oba Hortifrúti inicia obras da sua primeira unidade em São Carlos

Compartilhar no facebook

Local onde está sendo construída a unidade do Oba em São Carlos - Crédito: SCA

A rede Oba Hortifrúti deu início à construção da sua primeira loja em São Carlos. A nova unidade está sendo erguida na avenida Bruno Ruggiero Filho, nas proximidades da rotatória do shopping Iguatemi. Atualmente, os trabalhos encontram-se na fase de terraplanagem.

De acordo com Mário Lombardo, responsável pela área de expansão da rede, a previsão é de que a loja seja concluída até janeiro de 2026. A chegada do Oba Hortifrúti à cidade deve gerar cerca de 300 empregos, sendo 160 diretos e 140 indiretos.

A empresa, no entanto, não divulgou o valor do investimento na nova unidade. A instalação da loja reforça o movimento de expansão da rede no interior paulista, trazendo mais uma opção de varejo focado em produtos frescos e de qualidade para os consumidores são-carlenses.

