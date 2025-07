Reabertura do Teatro Municipal completa 17 anos

O Teatro Municipal “Dr. Alderico Vieira Perdigão”: Em 19 de novembro de 2003, a Prefeitura recebeu do Ministério Público do Estado de São Paulo a intimação que determinava a suspensão das atividades naquele espaço - Crédito: Divulgação

O Teatro Municipal “Dr. Alderico Vieira Perdigão” foi reaberto ao público, após passar por uma grande restauração, no dia 4 de julho de 2008, há 17 anos. A casa de espetáculos completou 56 anos no último dia 21 de abril.

Em 1956, o então prefeito Drº Alderico Vieira Perdigão fez o lançamento da pedra fundamental do Teatro Municipal de São Carlos. Ele seria inaugurado em 1969 pelo prefeito José Bento Carlos do Amaral quando ocorreu o primeiro Festival Nacional de Teatro Amador de São Carlos, que teve apresentação do espetáculo “Esperando Godot” com a participação da atriz Cacilda Becker. Na ocasião, o teatro recebeu a denominação “Dr. Alderico Vieira Perdigão”, em homenagem ao seu idealizador.

Em 19 de novembro de 2003, a Prefeitura recebeu do Ministério Público do Estado de São Paulo a intimação que determinava a suspensão das atividades no Teatro Municipal de São Carlos. Motivos: acessibilidade e adequações de acordo com a legislação atual.

O prefeito a época, Newton Lima, determinou a reforma do teatro, que teve o número de poltronas aumentado em 40 lugares, passando sua capacidade para 404 pessoas. As poltronas foram feitas no mesmo modelo da Sala São Paulo para melhorar a acústica. Na entrada do teatro foram colocadas rampas e um elevador foi instalado dentro do prédio proporcionando total acessibilidade.

A bilheteria também foi informatizada, o ar-condicionado instalado, que antes não havia, e a área administrativa ampliada. O teatro de arena também passou por reforma, os muros que encobriam o local foram retirados para que o acesso da população fosse totalmente aberto.

Ao todo, a reforma custou R$ 4,5 milhões, sendo R$ 3,7 milhões da Petrobras e R$ 765 mil de contrapartida da Prefeitura de São Carlos.

