Crédito: Maycon Maximino

Os motoristas que se utilizarem as vias centrais de São Carlos devem ficar atentos: a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito alerta para o funcionamento de um novo semáforo no cruzamento das ruas Jesuíno de Arruda com a 9 de Julho.

Desta forma, segundo os responsáveis pela pasta, fica alterada a preferencial da Avenida Comendador Alfredo Maffei e rua Geminiano Costa no cruzamento com a rua 9 de Julho.

