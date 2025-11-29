Novo diretor do CIESP quer fortalecer parcerias com municípios

O novo diretor do CIESP São Carlos, Paulo Giglio: "O CIESP trabalha muito na articulação. Mas implantar um novo distrito industrial ou facilitar os sistemas de transportes são tarefas do poder público" - Crédito: divulgação

O empresário Paulo Cesar Giglio, que inicia seu mandato de quatro anos em janeiro de 2026 como diretor da Regional de São Carlos do CIESP, pretende ampliar as parcerias com as prefeituras dos 12 municípios que sua unidade engloba, com o objetivo de fortalecer ainda mais a indústria.

Na Regional de São Carlos foram empossados Paulo Cesar Giglio como diretor titular, Luiz Antonio de Oliveira como 1º vice-diretor e Emerson Chu como 2º vice-diretor. A região também ganhou destaque na Diretoria Executiva estadual, com Marcos Henrique dos Santos como diretor e Ubiraci Moreno Pires Correa como 3º diretor financeiro, reforço importante para ampliar a presença política da região dentro da entidade, que representa cerca de 8 mil indústrias associadas em todo o estado.

A nova diretoria também pretende oferecer um calendário robusto de capacitações, firmar parcerias estratégicas com instituições como OAB, ACISC, USP, UFSCar e Embrapa, reforçar a comunicação da entidade e promover ambientes de negócios que incluam rodadas, missões e exposições setoriais.

Giglio ressalta que a missão da nova diretoria é aproximar ainda mais o setor produtivo das transformações tecnológicas e das políticas públicas da região. “Queremos criar um ambiente favorável ao crescimento. Isso significa apoiar empresas, promover conexões e participar ativamente dos ecossistemas de inovação que já fazem de São Carlos um polo de referência”, completa.

Giglio destaca que vai dar continuidade ao trabalho da diretoria atual. “Vamos assumir em janeiro de 2026 e o nosso trabalho será realmente de continuar representando o interesse do setor industrial em todas as esferas, inclusive governamentais. Queremos também ampliar nossa gama de serviços para sempre fortalecer a indústria, aproximar mais as empresas por meio de reuniões, fóruns e congressos”, ressalta.

A qualificação e requalificação de trabalhadores está entre as metas de Giglio. “Temos que nos preocupar sempre com a questão da mão de obra. A indústria pode contratar mais do que tem contratado, porque existe uma carência de mão de obra. E para você ter essa mão de obra, tem que qualificar inclusive as que já estão trabalhando. Vamos apoiar a competitividade e o desenvolvimento regional. Somos 12 cidades que pertencem à regional de São Carlos e pretendemos estender os serviços do CIESP para o mundo industrial dessas cidades.”

O novo diretor pretende visitar todas as cidades que englobam a regional para verificar a realidade e as necessidades dos empresários em cada uma delas. “Para acessarmos outras cidades, como Ibaté, Descalvado, Pirassununga, Porto Ferreira e Ribeirão Bonito, já temos alguns associados instalados, e nas demais nós temos empresas que sempre estão consultando o CIESP. Num primeiro momento, vamos visitar estas empresas. Vamos pegar um carro e ir até as cidades, visitar as indústrias, conversar também com os representantes do poder público. O CIESP trabalha muito na articulação. Mas implantar um novo distrito industrial ou facilitar os sistemas de transporte são tarefas do poder público. Temos que estar alinhados também com o poder público. Nas cidades, uma das ferramentas que utilizamos é termos um representante local. Assim, passamos a ter um apoio naquela cidade e começamos a prospectar novas empresas, levando os serviços que o CIESP oferece às indústrias.”

Uma ideia são-carlense que poderá se espalhar pela região é a homenagem oficial a um empresário do setor fabril. “O Industrial do Ano é municipal. É a Câmara Municipal que concede o título ao empresário. Podemos sugerir para cada cidade que faz parte da nossa regional que elejam o Industrial do Ano de cada cidade. É uma possibilidade.”

