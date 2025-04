Netto Donato e Lucão Fernandes acompanham o início das obras das terceiras faixas na Rodovia Washington Luís

Crédito: Divulgação

O prefeito Netto Donato e o presidente da Câmara Municipal, vereador Lucão Fernandes, acompanharam no início da manhã desta segunda-feira, 14, as obras de implantação de terceiras faixas na Rodovia Washington Luís (SP-310), no trecho de São Carlos. Os trabalhos começaram no quilômetro 242+500m, no Jardim Embaré, e seguirão até o 227+800m, início da concessão da empresa Ecovias Noroeste Paulista, concessionária do grupo EcoRodovias, responsável pelas obras.

“Essa é uma obra muito aguardada por todos que transitam pela Rodovia Washington Luís. A implantação das terceiras faixas vai trazer mais segurança, fluidez no trânsito e, acima de tudo, qualidade de vida para quem depende dessa via todos os dias. É um investimento robusto, com mais de R$ 150 milhões aplicados, e que contempla não apenas o alargamento da pista, mas também melhorias importantes, como ciclovias, passarelas, iluminação e drenagem. Nós, da Prefeitura de São Carlos, estaremos acompanhando cada etapa, cobrando qualidade e agilidade para que tudo seja entregue dentro do prazo”, disse o prefeito Netto Donato.

O presidente da Câmara, Lucão Fernandes, ficou muito satisfeito em ver essa obra acontecendo, porque ela é fruto de diálogo, planejamento e responsabilidade com a população. “A Câmara está ao lado do Executivo em todas as iniciativas que tragam benefícios reais para a cidade. Esse projeto vai impactar positivamente milhares de pessoas, reduzindo acidentes, melhorando o fluxo de veículos e valorizando toda a região. Vamos seguir fiscalizando e apoiando para que a obra avance da melhor forma possível.”

Segundo a Ecovias nesta fase inicial da obra, prevista para ocorrer até o dia 9 de maio, serão instaladas barreiras rígidas de concreto, do tipo New Jersey, no trecho entre os quilômetros 240+400 e 238+500. As barreiras permitirão que os trabalhos de terceiras faixas de rolamento sejam feitos no canteiro central. Para a colocação das barreiras será necessário interditar a faixa 1, justamente aquela mais à esquerda no fluxo de veículos.

Instaladas seguindo o canteiro central, as New Jersey têm como objetivo organizar o tráfego e aumentar a segurança para motoristas e trabalhadores da obra. Essas estruturas de concreto delimitam a área de intervenção, evitando invasões acidentais e reduzindo o risco de colisões com maquinário e o atropelamento de pessoas.

A Ecovias Noroeste Paulista divulgará, periodicamente, o cronograma e as interdições necessárias durante a execução dos trabalhos. O fechamento de faixas de tráfego ocorrerá no período diurno, de segunda a quinta-feira, das 6h às 17 horas e de sexta-feira, das 6h às 16 horas. O cronograma está sujeito a alterações, podendo ser acompanhado perfil oficial da concessionária no Instagram: @ecoviasnoroeste.

Entre os dias 17 e 22 de abril, a concessionária realizará a Operação Especial Páscoa + Tiradentes, com a suspensão das obras a partir das 12h desta quinta-feira (17/04), visando garantir melhor fluidez no tráfego durante o feriado prolongado.

Leia Também