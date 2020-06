Movida se pronuncia sobre apreensão de veículos locados e diz que alguns motoristas agiram de má-fé

Um dos veículos que foi apreendido neste final de semana - Crédito: Marco Lúcio/São Carlos Agora

A locadora de veículos Movida se pronunciou sobre a apreensão de veículos em São Carlos nos últimos dias. Como o portal adiantou ontem, a empresa conseguiu na Justiça uma liminar para a reintegração de posse dos automóveis, que na grande maioria estavam sendo utilizados por motoristas de aplicativos.

O SCA acompanha o caso. A reportagem apurou que um funcionário da Movida fazia toda a negociação com os locadores, deixando transparecer que era algo legal, chegando a receber vários meses adiantados, com valores de até 30 mil reais, mas não repassava o dinheiro para a empresa, que quando percebeu, estava com um prejuízo em torno de 500 mil reais.

A Movida alega que o funcionário foi demitido e que antes de tomar qualquer providênciam entrou em contato com os motoristas para tentar uma solução amigável, especialmente para devolução dos veículos e regularização dos valores dos aluguéis a partir daquele momento, porém, segunda a empresa, não houve acordo.

Em nota a empresa diz que alguns veículos ainda não foram recuperados e que quatro tiveram os rastreadores desligados, configurando assim má-fé por parte dos motoristas.

Já o advogado Eliel Silvano Miguel, que representa os locadores, disse que os aluguéis foram feitos de maneira lícita e que além do dano material, essas pessoas estão sendo lesadas moralmente e expostas de maneira negativa, pois são cidadãos de bem, que efetuaram os pagamentos corretamente e estão sendo tachadas de estelionatárias, como se elas próprias tivessem aplicado o golpe, uma vez que estão tendo que lidar com viaturas policiais indo buscar os veículos em suas residências e abordagens nas ruas e outras situações contrangedoras. Ele disse ainda que entrará com uma liminar não só para que essas situações não ocorram mais, mas também para que os locadores possam ficar com os veículos até o final do contrato.

Confira a nota enviada pela Movida

Em março deste ano, a Movida tomou conhecimento de irregularidades na formalização de contratos de locação firmados em sua loja na cidade de São Carlos, e, desde então, vem tomando as medidas cabíveis para solução desses casos.

Essas irregularidades compreendiam a formalização de contratos com faturamento direto para empresas terceiras sem qualquer vínculo com a locação, na prática de valores de aluguéis substancialmente abaixo dos valores de mercado e pagamento de forma diversa daquela praticada pela Movida, através de depósitos em conta de terceiros.

Como os pagamentos foram efetuados de forma irregular, fora dos padrões e das políticas da empresa, a Movida, antes de tomar qualquer providência administrativa ou judicial, entrou em contato com todos esses motoristas, visando uma solução amigável, especialmente para devolução dos veículos e regularização dos valores dos aluguéis a partir daquele momento.

Diante da negativa desses motoristas, seja em devolver os automóveis, seja em regularizar o valor dos aluguéis, a Movida ajuizou uma ação de reintegração de posse desses veículos, cuja liminar foi prontamente deferida pelo Juiz de São Carlos no último dia 3 de junho. Em virtude do comportamento inadequado, ou mesmo ilegal dessas pessoas, de modo a recuperar a posse de seus bens, a Movida foi obrigada a incorrer em custos extraordinários. Na data de hoje ainda há veículos pendentes de recuperação e, destes, quatro tiveram o rastreador desligado, em mais uma demonstração de má-fé. Tais fatos foram comunicados à Autoridade Policial, bem como ao Juiz responsável pela ação de reintegração de posse, para que as responsabilidades sejam apuradas.

A Movida, no exercício regular de direito, vem apenas adotando todas as providências cabíveis junto às autoridades competentes para resolver o caso o mais brevemente possível.

