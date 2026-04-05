Aposentada internada no HU precisa de doações urgentes de sangue e plaquetas; família pede orações

A aposentada Iraci Batista de Souza, de 66 anos, está internada no Hospital Universitário (HU) de São Carlos e precisa com urgência de doações de sangue do tipo A+ e também de plaquetas. A mobilização busca sensibilizar a população para ajudar no tratamento da paciente, que tem uma doença autoimune rara, o pênfigo, e depende das doações para seguir recebendo atendimento médico.

Apesar de estar internada em São Carlos, as doações devem ser realizadas no Hemonúcleo Regional de Araraquara. Após a coleta, o material é encaminhado ao HU, onde Iraci está sendo atendida. O atendimento para doação acontece das 7h às 11h30.

Familiares e amigos reforçam o pedido para que doadores compareçam o quanto antes, já que a necessidade é urgente. A família também pede orações pela recuperação de Iraci neste momento delicado.

Quem puder ajudar ou quiser mais informações pode entrar em contato pelo telefone: (16) 99413-9097.

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