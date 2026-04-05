(16) 99963-6036
domingo, 05 de abril de 2026
Cidade

UFSCar lidera rede nacional aprovada pela Capes para impulsionar internacionalização da pós-graduação

04 Abr 2026 - 18h48Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
UFSCar lidera rede nacional aprovada pela Capes para impulsionar internacionalização da pós-graduação - Crédito: Foto: CCS/UFSCar Crédito: Foto: CCS/UFSCar

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) divulgou o resultado final do Edital nº 13/2025 do Programa Capes Global.edu, que selecionou 33 projetos em todo o país. Entre os aprovados está a Rede Sinapse – Saberes e Territórios Interconectados para a Internacionalização Sustentável da Pós-Graduação, coordenada pela Universidade Federal de São Carlos.

A iniciativa reúne seis instituições públicas de ensino superior de quatro regiões brasileiras (Norte, Nordeste, Sul e Sudeste): além da UFSCar, participam a Universidade Federal do Cariri (UFCA), a Universidade Federal do Rio Grande (FURG), a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) e a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa).

Segundo o pró-reitor de Pós-Graduação da UFSCar, Rodrigo Constante Martins, a aprovação da Rede Sinapse representa um avanço importante na estratégia de internacionalização da Universidade. Ele destaca que, após a experiência com o Programa Capes-PrInt, a proposta atual amplia a articulação entre instituições brasileiras para atuação conjunta em nível global, com foco na pesquisa, formação e troca de experiências acadêmicas.

A rede foi estruturada em três eixos estratégicos: inovação, desenvolvimento e soberania tecnológica — com ênfase em cidades inteligentes, energias limpas e materiais estratégicos; saúde, tecnologia e meio ambiente — voltado à reabilitação física e mental em contextos globais; e educação inclusiva e cidadania global — com foco em justiça social e ambiental. Ao todo, a iniciativa envolve 77 programas de pós-graduação.

A reitora da UFSCar, Ana Beatriz de Oliveira, ressalta que a coordenação da rede coloca a Universidade em posição estratégica na articulação de parcerias e agendas de pesquisa. Para ela, o resultado reconhece a capacidade institucional da UFSCar de liderar projetos cooperativos de grande porte, com diversidade regional e temática, além de ampliar as conexões internacionais de forma estruturada e sustentável.

Sobre o programa

O Capes Global.edu tem como objetivo formar redes temáticas de cooperação acadêmico-científica entre instituições brasileiras, fortalecendo a internacionalização da pós-graduação. A proposta integra universidades com diferentes níveis de inserção internacional e estimula a colaboração com parceiros estrangeiros.

O programa prevê investimento de R$ 350 milhões por ano, com financiamento de bolsas no Brasil e no exterior, missões acadêmicas internacionais, participação em eventos científicos e ações institucionais de cooperação. As atividades devem começar ainda em 2026, com duração de até cinco anos.

 
 

Leia Também

Estudo da UFSCar aponta mudanças nas áreas de mata ciliar em São Paulo ao longo de quase 40 anos
Cidade09h21 - 05 Abr 2026

Estudo da UFSCar aponta mudanças nas áreas de mata ciliar em São Paulo ao longo de quase 40 anos

Em ação social no Cidade Aracy, Leandro Guerreiro realiza 25 cortes de cabelo gratuitos
Cidade08h04 - 05 Abr 2026

Em ação social no Cidade Aracy, Leandro Guerreiro realiza 25 cortes de cabelo gratuitos

Buraco causa transtorno e danifica veículo na Rua Larga
Cidade07h51 - 05 Abr 2026

Buraco causa transtorno e danifica veículo na Rua Larga

Há seis anos, São Carlos registrava a primeira morte por Covid-19
Vírus 07h00 - 05 Abr 2026

Há seis anos, São Carlos registrava a primeira morte por Covid-19

Pesquisa da UFSCar busca mapear perfil e necessidades de saúde da população indígena em São Carlos
Cidade18h50 - 04 Abr 2026

Pesquisa da UFSCar busca mapear perfil e necessidades de saúde da população indígena em São Carlos

Últimas Notícias