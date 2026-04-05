UFSCar lidera rede nacional aprovada pela Capes para impulsionar internacionalização da pós-graduação

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) divulgou o resultado final do Edital nº 13/2025 do Programa Capes Global.edu, que selecionou 33 projetos em todo o país. Entre os aprovados está a Rede Sinapse – Saberes e Territórios Interconectados para a Internacionalização Sustentável da Pós-Graduação, coordenada pela Universidade Federal de São Carlos.

A iniciativa reúne seis instituições públicas de ensino superior de quatro regiões brasileiras (Norte, Nordeste, Sul e Sudeste): além da UFSCar, participam a Universidade Federal do Cariri (UFCA), a Universidade Federal do Rio Grande (FURG), a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) e a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa).

Segundo o pró-reitor de Pós-Graduação da UFSCar, Rodrigo Constante Martins, a aprovação da Rede Sinapse representa um avanço importante na estratégia de internacionalização da Universidade. Ele destaca que, após a experiência com o Programa Capes-PrInt, a proposta atual amplia a articulação entre instituições brasileiras para atuação conjunta em nível global, com foco na pesquisa, formação e troca de experiências acadêmicas.

A rede foi estruturada em três eixos estratégicos: inovação, desenvolvimento e soberania tecnológica — com ênfase em cidades inteligentes, energias limpas e materiais estratégicos; saúde, tecnologia e meio ambiente — voltado à reabilitação física e mental em contextos globais; e educação inclusiva e cidadania global — com foco em justiça social e ambiental. Ao todo, a iniciativa envolve 77 programas de pós-graduação.

A reitora da UFSCar, Ana Beatriz de Oliveira, ressalta que a coordenação da rede coloca a Universidade em posição estratégica na articulação de parcerias e agendas de pesquisa. Para ela, o resultado reconhece a capacidade institucional da UFSCar de liderar projetos cooperativos de grande porte, com diversidade regional e temática, além de ampliar as conexões internacionais de forma estruturada e sustentável.

Sobre o programa

O Capes Global.edu tem como objetivo formar redes temáticas de cooperação acadêmico-científica entre instituições brasileiras, fortalecendo a internacionalização da pós-graduação. A proposta integra universidades com diferentes níveis de inserção internacional e estimula a colaboração com parceiros estrangeiros.

O programa prevê investimento de R$ 350 milhões por ano, com financiamento de bolsas no Brasil e no exterior, missões acadêmicas internacionais, participação em eventos científicos e ações institucionais de cooperação. As atividades devem começar ainda em 2026, com duração de até cinco anos.