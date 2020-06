Polícia faz apreensão de carros envolvidos em golpe de estelionato

Crédito: Divulgação

Com base em uma liminar judicial, a Polícia Militar está apreendendo vários veículos utilizados em um golpe que o funcionário de uma locadora de veículos aplicou na empresa.

No início de março deste ano, vários motoristas de aplicativos procuraram a locadora Movida, localizada na avenida São Carlos, próximo ao terminal rodoviário, reclamando que apesar de estarem com as mensalidades em dia, estavam sendo cobrados pela falta de pagamento e pressionados a devolverem os veículos.

Segundo informações, um funcionário fazia toda a negociação com os locadores, tudo dentro dos padrões, com toda a documentação necessária, chegando a receber vários meses adiantados, com valores de até 30 mil reais, mas não repassava o dinheiro para a empresa, que quando percebeu, por estar com muito débitos de clientes que alegavam já ter pago, estava com um prejuízo em tôrno de 500 mil reais.

O funcionário foi demitido e a locadora entrou na Justiça, conseguiu a liminar e durante essa semana, funcionários da empresa acompanhados de um oficial de justiça, fizeram algumas apreensões, enquanto outras estão sendo feitas pela PM neste final de semana.

