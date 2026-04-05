Pesquisa da UFSCar busca mapear perfil e necessidades de saúde da população indígena em São Carlos

Uma pesquisa de mestrado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Gestão da Clínica (PPGGC) da Universidade Federal de São Carlos pretende traçar o perfil sociodemográfico e identificar as principais necessidades de saúde autodeclaradas da população indígena que vive em São Carlos. O objetivo é gerar dados que possam subsidiar políticas públicas mais adequadas e inclusivas para esse grupo.

O estudo é conduzido por Ivanildo-Baniwa, graduado em Fisioterapia pela UFSCar, sob orientação da docente Larissa Riani, do Departamento de Fisioterapia da instituição. Segundo o pesquisador, a iniciativa surgiu a partir de relatos frequentes ouvidos durante atendimentos em unidades básicas de saúde, onde indígenas apontaram dificuldades no acesso e no acolhimento.

“São inúmeros casos em que relatam não serem bem atendidos pelas equipes de saúde, principalmente por situações de racismo, xenofobia e discriminação”, afirma Ivanildo-Baniwa. Para ele, o projeto também tem caráter inovador por ser conduzido por um pesquisador indígena, contribuindo para combater estereótipos históricos e ampliar a compreensão sobre as especificidades culturais no cuidado em saúde.

A pesquisa busca compreender a realidade da população indígena em contexto urbano e, a partir disso, propor melhorias nas políticas públicas. O estudo também destaca o papel da UFSCar na formação de profissionais indígenas na área da saúde, que podem contribuir diretamente para uma abordagem mais sensível e adequada dentro do Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o pesquisador, a presença de estudantes indígenas na universidade, vindos de diferentes regiões do país, fortalece a diversidade cultural e amplia o debate sobre práticas de cuidado que respeitem saberes tradicionais e valores ancestrais.

Voluntários

Para a realização do estudo, estão sendo recrutadas pessoas indígenas, com 18 anos ou mais, que residam em São Carlos. Os participantes passarão por uma entrevista com duração entre 20 e 30 minutos.

Os interessados em colaborar podem se inscrever por meio de formulário online até o dia 30 de abril.

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 76992824.0.0000.5504).