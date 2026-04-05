Premiação do Crea-SP celebra mérito acadêmico e conecta gerações da engenharia

Premiação destaca a importância da excelência na formação tecnológica e da valorização profissional ao reunir docentes e formandos com melhor desempenho acadêmico

Criado há quase três décadas, o Prêmio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo reafirmou seu papel como elo entre gerações durante a 29ª edição, realizada na noite da última segunda-feira (30), no Memorial da América Latina. O evento reuniu profissionais experientes e jovens talentos, destacando o protagonismo na inovação tecnológica e na formação de excelência.

Ao todo, mais de 150 homenageados, entre recém-formados e docentes, foram reconhecidos, representando mais de 60 instituições de ensino superior do estado de São Paulo. A iniciativa evidencia a abrangência do prêmio e sua contribuição para a valorização do mérito acadêmico.

Entre os destaques da noite esteve a professora Anna Luiza Ayres, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Sua trajetória simboliza a conexão entre diferentes gerações promovida pelo Conselho. Em 2001, ela foi reconhecida como melhor aluna de Engenharia de Minas e, mais de duas décadas depois, voltou ao palco como docente destaque.

Segundo a professora, a evolução da premiação reflete o fortalecimento da categoria. Ela destacou que o reconhecimento atual é mais amplo e impactante, além de valorizar o papel dos docentes, muitas vezes pouco reconhecidos.

A presidente do Crea-SP, engenheira Ligia Mackey, ressaltou que a iniciativa reforça o compromisso com a formação das novas gerações. De acordo com ela, além de destacar os formandos, o prêmio evidencia o papel essencial dos professores na construção de uma sociedade preparada para os desafios atuais e futuros, além de aproximar o ambiente acadêmico da prática profissional.

Representando os recém-formados, Nicolas Almeida Verras, graduado em Engenharia Aeronáutica pela Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, foi homenageado como Destaque Acadêmico. Para ele, o reconhecimento simboliza a conclusão de um ciclo marcado por dedicação e esforço.

O estudante também ressaltou a importância da valorização dos professores, destacando que a premiação contribui para dar visibilidade ao trabalho desenvolvido nas instituições de ensino.

Já o presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, Vinicius Marchese, enfatizou a responsabilidade dos novos profissionais que se formam com excelência. Ele destacou que o país necessita de profissionais qualificados e incentivou os jovens a integrarem o sistema Confea/Crea como forma de desenvolvimento profissional.

A premiação do Crea-SP se consolida como um pilar estratégico na valorização do ensino e na integração entre universidades e o exercício profissional regulamentado. Ao reconhecer docentes e novos engenheiros, o Conselho fortalece a transmissão do conhecimento técnico e da ética, fundamentais para o desenvolvimento tecnológico e a segurança da sociedade.

Mais do que sua função fiscalizadora, o Crea-SP reforça, por meio de iniciativas como essa, seu papel como agente de incentivo ao desenvolvimento técnico-científico, contribuindo para um futuro mais inovador, sustentável e seguro.