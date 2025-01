Moradores reivindicam manutenção em Praça no Américo Alves Margarido

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Praça está tomada por mato - Crédito: WhatsApp SCA

Moradores entraram em contato com o SCA solicitando manutenção da Praça "Professor Francisco Carlos Nart" , no Américo Alves Margarido, que enfrenta problemas como mato alto, calçadas deterioradas, falta de iluminação e bancos danificados.

De acordo com os relatos, o mato alto não apenas prejudica a estética do local, mas também aumenta a sensação de insegurança, especialmente à noite, devido ao risco de esconderijos para criminosos e a presença de animais peçonhentos. As calçadas quebradas e desniveladas obrigam os pedestres, inclusive praticantes de caminhada e corrida, a utilizarem a rua, expondo-os a riscos de acidentes.

Além disso, os bancos da praça estão quebrados ou cercados por mato, dificultando seu uso. A iluminação precária agrava a situação, tornando o espaço pouco convidativo e perigoso no período noturno.

Outro ponto de reclamação é a quadra esportiva, que, embora tenha sido inaugurada, permanece sem energia elétrica e frequentemente trancada, limitando o acesso da comunidade. Moradores afirmam que a prefeitura parece ter liberado o espaço sem realizar uma entrega oficial ou verificar as condições de uso.

Parte da grama tem sido cortada pelos próprios moradores, especialmente nas áreas destinadas às crianças, como o parquinho e a quadra.

A Prefeitura Municipal informou que "equipes estão realizando a limpeza de áreas públicas, inclusive praças, portanto essa região também será atendida".

Leia Também