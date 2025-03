Morador de SÃ£o Carlos que caiu no Rio Mogi ainda nÃ£o foi encontrado; familiares pedem oraÃ§Ãµes

As buscas por Renan Fiochi Lima, de 35 anos, continuam no Rio Mogi Guaçu. O morador de São Carlos desapareceu na noite de ontem (04/03) enquanto pescava com um amigo. Segundo relatos, por volta das 18h30, o barco em que estavam virou. O amigo conseguiu se salvar, mas Renan afundou nas águas e não foi mais visto.

O Corpo de Bombeiros de Araraquara iniciou as buscas nesta terça-feira (05/03), e os trabalhos devem continuar amanhã. Durante a tarde, a embarcação foi encontrada a cerca de dois quilômetros do local do acidente, sob a ponte do Rio Mogi.

Renan é comerciante, mora no Jardim Beatriz é casado e tem dois filhos, uma menina de 11 anos e um menino de 4. Sua família e amigos pedem orações e apoio neste momento difícil.

"Estamos auxiliando nas buscas e seguimos esperançosos", relatou um familiar, que é guarda-vidas no Sesc e está acompanhando os trabalhos.

As equipes de resgate devem retomar as buscas ao amanhecer.

