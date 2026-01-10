Manifesto contra ação dos EUA na Venezuela reúne poucos estudantes da UFSCar no Centro

Manifestantes seguram faixa contra governo americano - Crédito: Lourival Izaque

Um manifesto contrário às ações dos Estados Unidos na Venezuela reuniu poucos estudantes na região central da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). A mobilização foi organizada por um grupo que se identifica como “UFSCar contra o imperialismo”, que realizou panfletagem.

Durante a atividade, os participantes distribuíram um panfleto no qual acusam os Estados Unidos de intervir na América Latina, atacar a soberania de outros países e agir para ampliar sua influência política e econômica na região. O texto menciona ainda os conflitos internacionais recentes e afirma que o foco do governo norte-americano estaria voltado para a América Latina.

O material divulgado sustenta que o objetivo das ações seria o controle das reservas petrolíferas da Venezuela e a ampliação do domínio sobre o continente. O manifesto também cita declarações atribuídas ao ex-presidente Donald Trump, afirmando que haveria interesse em governar o país sul-americano e assumir o comércio de petróleo.

Ainda segundo o texto, o grupo alega que houve um ataque militar à Venezuela, com registro de mortes, e expressa solidariedade ao povo venezuelano. O documento é assinado pelo Partido Comunista Brasileiro Revolucionário e pela União da Juventude Comunista, que manifestam repúdio ao que chamam de “ataques imperialistas”.

