Locações crescem 106% e vendas caem 13% em São Carlos

Centro de São Carlos - Crédito: Lourival Izaque

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP) divulgou nesta quinta-feira, 10 de abril, um estudo relativo ao mês de Fevereiro de 2025, comparando os números obtidos nos mercados de venda e locação de casas e apartamentos com os de Janeiro de 2025 em São Carlos e região.

Foram consultadas 76 imobiliárias das cidades de Araraquara, Caconde, Casa Branca, Descalvado, Dobrada, Itirapina, Matão, Porto Ferreira, Ribeirão Bonito, Santa Cruz Das Palmeiras, São Carlos, São José Do Rio Pardo e São Sebastião Da Grama.

As vendas caíram 12,78% e o volume de novos contratos de locação assinados no período teve alta de 106,20%.

“Os números de 2025 mostram um início de ano com estabilidade nas vendas em janeiro (-0,30%), seguido por uma queda mais expressiva em fevereiro (-12,78%), resultando em um acumulado negativo de -13,08%. Esse cenário exige atenção, mas indica que o mercado de vendas segue com potencial de recuperação. Por outro lado, o setor de locações tem apresentado um desempenho excepcional, com um crescimento impressionante de +106,20% em fevereiro, levando o acumulado do ano para +105,10%. Isso demonstra um aumento significativo na demanda por aluguéis, possivelmente impulsionado por fatores econômicos e mudanças no comportamento dos consumidores”, explicou o presidente do CRECISP, José Augusto Viana Neto.



Vendas

Casas: 53%; apartamentos: 47%

Locações:

Casas: 65%; Apartamentos: 35%

Vendas em Fevereiro

A média de valores das casas e apartamentos vendidos no período ficou entre R$ 200 mil até R$ 300 mil. A maioria das casas era de 2 dormitórios, com área útil de 50 até 100 m². Os apartamentos vendidos eram, na maioria, de 2 dormitórios, e área útil de até 50 m².

66,7% das propriedades vendidas em Fevereiro estavam situadas na periferia, 27,8% nas regiões centrais e 5,6% nas áreas nobres.

Com relação às modalidades de venda, 75% foram financiadas pela CAIXA, 15% por outros bancos, 10% diretamente pelos proprietários, 0% dos negócios foram fechados à vista e por consórcios, 0% no período.

Locações em Fevereiro

A faixa de preço de locação de preferência dos inquilinos de casas e apartamentos ficou entre R$ 1.000,00 até R$ 1.500,00. A maioria das casas era de 2 dormitórios com 50 até 100 m² de área útil. A maioria dos apartamentos era de 2 dormitórios com 50 até 100 m² de área útil.

A principal garantia locatícia escolhida pelos locatários foi o fiador. Os novos inquilinos optaram por imóveis situados na periferia das cidades pesquisadas (46%), na região central (46%) e nos bairros mais nobres (8%).

E daqueles que encerraram os contratos de locação, 57,1% não informaram a razão da mudança, 42,9% optaram por aluguéis mais baratos, 0% para alugueis mais caros.

