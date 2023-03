Lançamento do livro “Novo Guia completo dos dinossauros do Brasil” acontece no CDCC

Crédito: Divulgação

No dia 4 de março, sábado, às 16 horas acontecerá no auditório do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP de São Carlos (CDCC-USP) o lançamento do livro “Novo Guia Completo dos Dinossauros do Brasil”. Paleontólogo, professor do Instituto de Geociência da USP e ganhador do Prêmio Jabuti por outra obra sobre dinossauros, o autor Luiz Eduardo Anelli estará presente, tanto para autografar os livros que poderão ser adquiridos quanto para realizar a palestra Dinossauros do Brasil – 170 milhões de anos de evolução. Na ocasião, também estará disponível ao público diversos objetos relacionados aos dinossauros, que poderão ser manipulados e ajudarão a compreender esses gigantes.

A atividade é gratuita e livre para todas as idades.

SOBRE A PALESTRA

Os mais antigos esqueletos de dinossauros foram encontrados em rochas brasileiras com 233 milhões de anos de idade. Naquele tempo, o supercontinente Pangea agrupava todas as terras emersas hoje conhecidas e suas praias eram banhadas por apenas dois oceanos. Mamíferos e flores ainda não existiam e nem qualquer vertebrado havia aprendido a voar. 170 milhões de anos mais tarde, após imensos vulcanismos e impactos de asteroides gigantes, seis continentes rodeados por cinco oceanos haviam nascido e estavam repletos com milhares de espécies de dinossauros. Eles disputavam os ares com répteis gigantes, devoravam pequenos mamíferos, especializavam-se na captura de insetos que se multiplicavam em parceria com as recém evoluídas plantas com flores. Com tamanhos que variavam desde o de uma pequena rolinha a monstros de causar espanto à uma baleia-azul, desafiaram as leis da física e da biologia. Chamada de era dos dinossauros, a Era Mesozoica foi o mais intenso momento para a geologia e biologia em toda a história da Terra. No Brasil, as rochas de boa parte desse intervalo, bem como o trabalho de diversos paleontólogos, já nos renderam cerca de 54 espécies de dinossauros, protagonistas de histórias que estamos começando aprender a explorar. Venha conhecer mais sobre os dinossauros do Brasil na palestra que acontecerá no CDCC.

SAIBA MAIS SOBRE O AUTOR

Biólogo, paleontólogo, escritor, professor do Instituto de Geociências da USP, tem cerca de 20 livros de divulgação científica publicados sobre a pré-história brasileira, em especial sobre a vida dos dinossauros. Em 2018 foi vencedor do prêmio Jabuti de literatura infanto-juvenil com o livro O Brasil dos Dinossauros. Luiz Eduardo Anelli oferece formação sobre dinossauros e a pré-história do Brasil para professoras e professores do ensino fundamental e médio. Foi curador da exposição Dinos na Oca, e da atual Patagotitan – o maior do mundo, ambas no Parque Ibirapuera, São Paulo. Anelli é o atual diretor da Estação Ciência da USP.

O que: lançamento do Livro “Novo Guia Completo dos Dinossauros do Brasil” e palestra “Dinossauros do Brasil – 170 milhões de anos de evolução com o autor e professor Luiz Eduardo Anelli

Quando: Sábado, 4, às 16 horas

Onde: Prédio histórico do CDCC, Rua Nove de Julho, 1227 - São Carlos, SP

