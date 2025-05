Kassab participa de apresentação de estudo da APM nesta sexta-feira em São Carlos

Gilberto Kassab: secretário de Governo do Estado de São Paulo é uma das autoridades que estarão presentes ao evento - Crédito: Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil/ Divulgaçã

Com a presença do secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dimas Ramalho, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a Associação Paulista de Municípios (APM) realizará na próxima sexta-feira, no auditório do Hotel Nacional, em São Carlos, o lançamento das seguintes publicações desenvolvidas pelo NEC (grupo de pesquisa que reúne professores da USP, UFSCar e FATEC).Fred Guidoni, presidente da Associação Paulista de Municípios, também estará presente.

Na ocasião, será apresentado os resultados dos estudos “Comparação do Nível de Desenvolvimento dos Municípios Paulista de Maior Porte”, “Mobilidade Urbana e Tarifa Zero” e “Método NEC para Cálculo dos Custos e da Tarifa do Transporte Coletivo Urbano por Ônibus”.

As Prefeituras Municipais e as Câmaras de Vereadores presentes ao evento receberão uma pasta contendo as três publicações. Na ocasião, serão homenageados ex-prefeitos que promoveram avanços significativos na área de Mobilidade Urbana, bem como empresários do setor.



PROGRAMA

8h30 – Recepção e entrega das pastas com as publicações às Prefeituras e Câmaras de Vereadores presentes.

9h – Palavras de boas-vindas do Sr. Neto Donato, prefeito municipal de São Carlos.

9h10 – Abertura oficial do evento pelo Sr. Fred Guidoni, presidente da Associação Paulista de Municípios (APM).

9h20 – Apresentação das publicações pelo Prof. Coca Ferraz, coordenador do Núcleo de Estudos das Cidades (NEC).

9h50 – Pronunciamento do Sr. Dimas Ramalho, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

10h – Homenagem a ex-prefeitos e empresários que se destacaram na área de Mobilidade Urbana.

10h20 – Pronunciamento do Sr. Roberto Massafera representando os homenageados.

10h30 – Pronunciamento do Sr. Paulo do Vale sobre a implantação de uma Mobilidade Urbana modelo em Rio Verde-GO.

10h40 – Encerramento do evento com o pronunciamento do Sr. Gilberto Kassab, secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo.

