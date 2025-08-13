Justiça autoriza retomada do programa de escolas cívico-militares em SP

Escola Arlindo Bittencourt foi selecionada em São Carlos para o modelo civico-militar - Crédito: redes sociais

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) retomará o cronograma do programa de escolas cívico-militares após vitória judicial no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). A decisão, que atendeu aos argumentos da Procuradoria Geral do Estado (PGE-SP), encerrou a ação de inconstitucionalidade movida pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) contra o Edital Seduc nº 2/2025, que seleciona monitores para o programa.

Com a nova determinação, foi revogada a liminar que havia suspendido provisoriamente o edital, garantindo segurança jurídica para a execução das etapas previstas. A partir de agora, a Seduc-SP dará continuidade ao processo seletivo para contratação de monitores e monitores-chefes que atuarão nas 100 escolas estaduais participantes.

A seleção é voltada a policiais militares da reserva e inclui análise de títulos, avaliação da vida pregressa – com apoio da Secretaria da Segurança Pública – e entrevistas realizadas por bancas das diretorias de ensino. Os resultados serão divulgados em 26 de agosto, com convocações previstas até 4 de setembro. As atividades nas escolas começarão em 8 de setembro.

Os selecionados terão carga de até 40 horas semanais e passarão por capacitação obrigatória em segurança escolar, mediação de conflitos e cultura de paz, além de avaliações semestrais de desempenho.

No primeiro semestre de 2025, a Seduc-SP já havia concluído a seleção das 100 primeiras unidades que optaram pelo modelo, após consulta pública realizada entre março e abril. Como o número de escolas interessadas superou o limite estabelecido, foram aplicados critérios técnicos de desempate, como quantidade de votos, oferta de diferentes níveis de ensino e localização geográfica.

Com informações da Agência SP

Leia Também