INMET emite alerta de temporais para várias cidades, incluindo São Carlos

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso meteorológico que inclui São Carlos entre as cidades em risco de temporais. O alerta é válido das 00h às 10h desta terça-feira (16).

Segundo o órgão, estão previstas chuvas entre 20 e 50 mm, acompanhadas de ventos intensos (40 a 60 km/h) e possibilidade de queda de granizo.

Ainda de acordo com o boletim, os riscos potenciais são considerados baixos, mas não descartam corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos em pontos mais vulneráveis da cidade.

