(16) 99963-6036
segunda, 15 de setembro de 2025
Nesta terça-feira

INMET emite alerta de temporais para várias cidades, incluindo São Carlos

15 Set 2025 - 14h55Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
INMET emite alerta de temporais para várias cidades, incluindo São Carlos -

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso meteorológico que inclui São Carlos entre as cidades em risco de temporais. O alerta é válido das 00h às 10h desta terça-feira (16).

Segundo o órgão, estão previstas chuvas entre 20 e 50 mm, acompanhadas de ventos intensos (40 a 60 km/h) e possibilidade de queda de granizo.

Ainda de acordo com o boletim, os riscos potenciais são considerados baixos, mas não descartam corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos em pontos mais vulneráveis da cidade.

Leia Também

Articulista do “São Carlos Agora” passa a integrar a Comissão de Honra de candidato à Presidência da República Portuguesa
Cidade15h35 - 15 Set 2025

Articulista do “São Carlos Agora” passa a integrar a Comissão de Honra de candidato à Presidência da República Portuguesa

Estudante de medicina é flagrado assinando documento no lugar de médica na UPA Vila Prado
Cidade14h25 - 15 Set 2025

Estudante de medicina é flagrado assinando documento no lugar de médica na UPA Vila Prado

UFSCar licencia tecnologia para diagnóstico sorológico da hanseníase
Cidade13h48 - 15 Set 2025

UFSCar licencia tecnologia para diagnóstico sorológico da hanseníase

Metalúrgicos da Electrolux conquistam INPC, aumento real de 2% e 14% no ticket
Acordo coletivo13h18 - 15 Set 2025

Metalúrgicos da Electrolux conquistam INPC, aumento real de 2% e 14% no ticket

USP recebe palestra sobre desafios e oportunidades da colaboração científica entre Brasil e China
Cidade12h15 - 15 Set 2025

USP recebe palestra sobre desafios e oportunidades da colaboração científica entre Brasil e China

Últimas Notícias