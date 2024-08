Informações sobre saúde são tema central de projeto de extensão na Rádio UFSCar

Equipe do projeto durante as gravações no estúdio da Rádio UFSCar - Crédito: Acervo pessoal

O "Cuide bem da sua saúde" é um projeto de extensão da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), voltado à divulgação de notícias sobre saúde com novidades semanais na programação da Rádio UFSCar. O objetivo é apresentar aos ouvintes informações sobre saúde embasadas em evidências científicas, desmistificando notícias falsas, além de desenvolver o compromisso com a educação em saúde, estimulando nos estudantes habilidades e capacidades relacionadas à comunicação em saúde. As edições mais recentes do semanal podem ser acessadas no site da Rádio UFSCar (http://radio.ufscar.br/vPodcast/cuide-bem-da-sua-saude).

Coordenado pela professora Claudia Stefane, do Departamento de Medicina da UFSCar, o "Cuide bem da sua saúde" teve início em 2016 e os programas são planejados de acordo com as datas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde, além de temas atuais e relevantes sobre os quais é necessário levar mais informações confiáveis à população. "As edições são curtas e dinâmicas (de até 3 minutos) sobre temáticas diversas da área da saúde. A ideia é trazer informações que abordem o processo de saúde e doenças, elencando causas, sinais, sintomas, epidemiologia, prevenção e tratamento, se houver", destaca a equipe do projeto.

De acordo com os integrantes do programa, a relevância da iniciativa está no processo de educação em saúde para a construção de uma sociedade saudável, assim como, a desmistificação de fake news. "A rádio, por ser um dos canais de comunicação de grande abrangência social, tem a possibilidade de levar informações e proporcionar educação às pessoas de áreas mais remotas", complementam.

Acesse o site da Rádio UFSCar e acompanhe as edições do "Cuide bem da sua saúde".

