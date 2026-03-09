Igreja realiza bazar com peÃ§as a partir de R$ 0,50 no Jacobucci

Imagem ilustrativa de bazar -

A Igreja Brasil para Cristo realizará um bazar solidário no próximo sábado, 15 de março, no bairro Jardim Jacobucci, em São Carlos.

A ação contará com a venda de roupas a preços populares. De acordo com a organização, as peças terão preço único de R$ 1,00, além de uma banca especial com itens por apenas R$ 0,50.

Entre os produtos disponíveis estarão vestidos, camisetas, calças e jaquetas, oferecendo opções variadas para quem busca economizar e, ao mesmo tempo, colaborar com uma iniciativa solidária.

Segundo os organizadores, toda a renda arrecadada durante o bazar será destinada às obras de reforma da igreja.

O bazar acontecerá das 9h30 às 12h, na Rua Antenor Rodrigues de Camargo, 155, no Jardim Jacobucci.

