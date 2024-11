Hoje é o último dia para matrículas da educação infantil

Crianças na escola -

A Secretaria Municipal de Educação (SME) reforça que nesta sexta-feira (09/11) é o último dia para realização das matrículas e rematrículas de 2025 para a Educação Infantil.

As inscrições para vagas na Rede Municipal de Ensino podem ser feitas por meio do link: https://educacaosaocarlos.net.br/vagas.

De acordo com a SME de 28/10 até 08/11, é período de rematrículas para alunos já matriculados na rede municipal; de 11/11 a 14/11 é o período para matrícula para alunos encaminhados (oriundos de unidades escolares municipais ou instituições conveniadas) e a partir de 18/11 será feita a compatibilização periódica entre demanda e as vagas disponíveis na Rede Municipal de Ensino.



Já para o Ensino Fundamental o cronograma é compartilhado com o Estado, seguindo as diretrizes da Diretoria Regional de Ensino. No dia 02 de dezembro será feita a divulgação dos resultados da matrícula para o ano letivo de 2025 e a partir de 09 de dezembro tem início o cadastro permanente de inscrições para alunos fora da rede pública (municipal/estadual) e transferências de escola, com ou sem mudança de endereço. As inscrições devem ser feitas diretamente nas unidades escolares desejadas. A partir de 19 de dezembro a SME realiza a compatibilização periódica entre a demanda e as vagas disponíveis.



Vale lembrar que as matrículas são para crianças e adolescentes, com idade de 0 a 14 anos, interessadas em estudar nas EMEB’s (Escolas Municipais de Educação Básica) e nos CEMEI’s (Centros Municipais de Educação Infantil) no ano de 2025. As vagas são para a Educação Básica (Fases de 1 a 6) e para o Ensino Fundamental (do 1º ao 9º ano).

É importante lembrar que a lista de espera é um instrumento de interesse dos pais e responsáveis, cujos filhos querem ingressar na rede, de acordo com a Lei da Fila Única. Nas escolas onde não houver vagas, ou já existir uma lista de espera, os responsáveis serão orientados a realizar a inscrição e aguardar a movimentação no sistema oferecido pela Central de Vagas da SME.

O chamamento é feito de acordo com os critérios definidos em lei, tais como: distância, irmãos, bolsa família e filho de servidor público municipal.

Os responsáveis pelas crianças e adolescentes já matriculadas na rede municipal de ensino e que não pretendem trocar de escola em 2025, devem ficar atentos aos comunicados de suas respectivas escolas sobre as rematrículas.



A secretária municipal de Educação, Paula Knoff, orienta que para realizar a matrícula ou rematrícula é necessário apresentar o comprovante de vacinação da criança que deve ser retirado na unidade de saúde onde é atendida rotineiramente e destacou a importância da matricula e rematrícula dos cerca de 16 mil alunos que estudam nas 62 unidades escolares do município.



Outras informações podem ser obtidas na Seção Central de Vagas da SME, por meio de mensagens nos seguintes números de WhatsApp: (16) 99242-2956, (16) 99413-6199 e (16) 99416-4790 ou por meio de ligação telefônica no número (16) 3373-3222.

