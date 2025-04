Grupo Madero vai instalar restaurante na região Damha em São Carlos

Restaurante Madero: de acordo com Muller, a empresa já atendeu a toda a burocracia e deve inaugurar em breve a nova unidade - Crédito: divulgação

O assessor do prefeito Netto Donatto (PP), João Muller, anunciou nesta qunta-feira, 24 de abril, durante o anúncio de sua saída da Secretaria Municipal de Gestão de Cidades e Infraestrutura Urbana, que o restaurante Madero implantará uma nova loja no Damha Mall nas próximas semanas. Ele afirmou que toda a parte burocrática já foi realizada e as obras já foram aprovadas para que São Carlos ganhe uma nova opção de gastronomia.

O Grupo Madero está em expansão, abriu recentemente sua 100ª unidade do Madero Steak House com a inauguração de um restaurante no Shopping West Plaza, em São Paulo. A nova unidade faz parte da expansão da marca e do plano estratégico para 2025.

