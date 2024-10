Frente fria se desloca e traz pequeno alívio ao forte calor; há previsão de chuva no estado de SP

Céu de São Carlos na manhã desta quinta-feira - Crédito: SCA

Segundo o Instituto de Pesquisas Meteorológicas - IPMet de Bauru, uma frente fria desloca-se pelo oceano, próximo ao litoral paulista, ocasionando muita nebulosidade e chuvas com trovoadas isoladas, principalmente nos setores oeste, sul e leste do estado. As temperaturas diminuem, dando uma trégua ao forte calor dos últimos dias. Em São Carlos existe pequena possibilidade de chuva fraca e a temperatura máxima não deve passar dos 29ºC. A umidade relativa do ar aumenta em relação aos últimos dias.

