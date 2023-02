Previsão do tempo -

Frente fria afasta-se do estado de São Paulo e avança para o Rio de janeiro, mas sua proximidade, mantém o céu com muitas nuvens e com chuvas a qualquer hora do dia nos setores norte, nordeste e leste do estado. Nas demais regiões, a condição de instabilidade diminui, deixando o céu claro a parcialmente nublado e com chuvas pontuais a partir da tarde. Temperaturas em elevação.

IPMET

Leia Também