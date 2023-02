Fome é o tema da Campanha da Fraternidade 2023

Crédito: Reiza Lopes

A Campanha da Fraternidade debaterá em 2023, o combate a fome no Brasil, com o lema “Dai-lhes vós mesmos de comer”. Nesta quinta- feira, 16, lideranças, agentes de pastorais, movimentos e organismos estão convidados a participar do lançamento da iniciativa, que acontece às 20h no auditório da Cúria Diocesana, em São Carlos.

Realizada anualmente pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a edição deste ano tem como objetivo sensibilizar a sociedade e a Igreja Católica para o enfrentamento do flagelo da fome, quando não se fala, parece que a fome não existe. Daí a importância dos organismos de pesquisa que nos fazem olhar para a realidade. Não raro, queremos fugir a essa responsabilidade: “Dai-lhes vós mesmos de comer!”.

AS CAUSAS DA FOME

Existem quatro causas principais da fome: conflitos armados, choques climáticos, choques econômicos e choques sanitários. Atualmente estamos vivendo uma verdadeira “tempestade”; em alguns lugares do mundo, estes quatro fatores estão acontecendo ao mesmo tempo.

No Brasil, com 214 milhões de habitantes, mais da metade (58%), ou seja, 125 milhões convivem com alguma forma de insegurança alimentar que pode ser leve (quando há incerteza próxima), moderada (quando a quantidade é insuficiente) e grave (quando há privação e fome). Mais de 33 milhões (15,5%) de pessoas enfrentam a fome em nosso país (TB 40). Mais de 800 milhões de pessoas passaram fome no mundo em 2021.

Em linhas gerais o Texto Base da CF 2023 nos aponta que a fome tem cor, gênero, raça, pois as mulheres e pessoas negras sofrem mais (TB 41). Os pobres são as grandes vítimas da fome e, além da fome, vem o desafio da subnutrição que diminui a resistência às enfermidades e atinge, sobretudo, as crianças, as mulheres grávidas ou em período de amamentação, os enfermos e pessoas idosas (TB 44).

