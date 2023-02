Fábrica da VW em São Carlos vai paralisar a produção nos próximos dias

Fábrica de motores da VW - Crédito: divulgação

A Volkswagen decidiu congelar as linhas de produção em três fábricas no Brasil, entre elas a de São Carlos.

Funcionários das plantas de São Bernardo do Campo (SP) e São José dos Pinhais (PR) entrarão em férias coletivas a partir da próxima quarta-feira (22) e retornam no dia 3 de março.

Já em São Carlos, os colaboradores param entre 20 de fevereiro e 1º de março.

Segundo o site Olhar Digital, o motivo da suspensão é a escassez de componentes e peças de reposição provocados pela pandemia de Covid-19 e a guerra entre Rússia e Ucrânia.

Em nota, a empresa informou que a paralisações já estavam programadas desde o ano passado e que “fazem parte da estratégia da montadora de flexibilização nos processos produtivos” por problemas enfrentados no fornecimento de componentes.

