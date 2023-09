Evento na USP São Carlos celebra as conquistas das mulheres na tecnologia

Você já ouviu falar em uma pesquisadora chamada Ada Lovelace? Ela escreveu o primeiro código de programação, no século XIX, e sua importância na área de tecnologia é tão grande que uma data foi criada para homenageá-la: toda segunda terça-feira de outubro é comemorado o Ada Lovelace Day, dia que celebra as conquistas das mulheres nas ciências exatas e tecnologia.

Para marcar a data, o grupo de extensão Women in Tech promoverá, no próximo dia 23 de setembro, um evento especial com duas palestras, um minicurso e uma roda de conversa. Aberto a todos os interessados e gratuito, o evento não demanda inscrições prévias. Apenas quem desejar participar do coffee break, que será oferecido no encerramento das atividades, deve contribuir com o valor de R$ 10 e preencher este formulário eletrônico até 15 de setembro: https://bit.ly/coffee-ada-day.

Vinculado ao Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, o grupo Women in Tech surgiu em 2018, durante a Semana da Engenharia de Computação, com o intuito de discutir a falta de representatividade feminina nas áreas de ciências e tecnologia. Segundo as organizadoras do Ada Lovelace Day, o objetivo da iniciativa é exaltar e dar visibilidade às mulheres que atuam nessas áreas.

As atividades começam às 9h30 no dia 23, no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano, e se estendem até as 17 horas. Apenas o minicurso, que acontecerá das 14h às 16h, ocorrerá nos laboratórios 6-303/6-304, no bloco 6 do ICMC. Confira a programação completa:

9h30 – Abertura do evento

10h – Palestra A internet por trás das telas: entendendo como funcionam as aplicações web. Convidada: Juliana Karoline

11h – Palestra Saneamento, saúde pública e dados: qual a conexão? Convidada: Rhayssa de Brito

12h – Intervalo

14h – Minicurso Destaque-se no mercado: crie um currículo personalizado com HTML e CSS. Convidada: Mariany Morais (laboratórios 6-303 e 6-304 do ICMC)

16h – Roda de conversa Carreiras: desafios, oportunidades e participação das mulheres nas exatas e tecnologia

17h – Encerramento do evento e coffee break

