Especialistas debatem desafios do clima em São Carlos

Na abertura do SIAGRO 2025 (Simpósio Nacional de Instrumentação Agropecuária), nesta terça-feira, 14 de outubro, no Laboratório de Referência Nacional em Agricultura de Precisão (Lanapre), vários especialistas em tecnologia e agropecuária discutiram as mudanças no clima e os desafios que elas impõem.

Durante sua palestra, o físico e ex-presidente nacional da Embrapa, Silvio Crestana, apresentou dois estudos com séries históricas que comprovam que São Carlos sofreu uma queda no volume de chuvas e um aumento nas temperaturas ao longo da última década. Durante sua explanação, Crestana destacou Charles Darwin e afirmou que o desafio para a agropecuária e para a própria vida humana é o de adaptar-se às mudanças e aos estresses climáticos. “A solução tem que partir de baixo para cima”, afirmou Crestana.

O fórum é voltado à ciência, tecnologia, inovação e mercado, com temas relacionados à instrumentação agropecuária e enfoque em sua contribuição para a resiliência e adaptação aos estresses abióticos e bióticos, em função das mudanças climáticas, visando à qualidade dos alimentos.

O chefe-geral da Embrapa Instrumentação, José Manoel Marconcini, destaca que a instituição está trazendo 21 soluções tecnológicas novas para que o agricultor possa ter resiliência diante das mudanças climáticas. “O agricultor sempre tem fé de que vai ter uma boa safra. E a ciência e a tecnologia estão aí para que ele realize uma boa safra.”

O coordenador do evento, Luís Bassoi: “o evento é também uma oportunidade de fazermos a ligação entre a ciência e o mercado, permitindo que haja a junção de tecnologias e a inovação no meio agrícola”

Para o pesquisador da Embrapa e coordenador do SIAGRO, Luís Henrique Bassoi, o evento tem por objetivo discutir e levar o conhecimento sobre diversas tecnologias e procedimentos que podem aumentar a resiliência e a readaptação da agropecuária brasileira. “Isso é uma das formas que temos de conviver com os estresses causados pelas mudanças climáticas e visa, evidentemente, garantir a sustentabilidade de qualquer sistema de produção agropecuária. Com isso, o evento é também uma oportunidade de fazermos a ligação entre a ciência e o mercado, permitindo a junção de tecnologias e inovação no meio agrícola, além de estabelecer parcerias com instituições públicas e privadas.”

O vereador Júlio César (PL), o único presente ao evento, comentou que São Carlos é uma cidade muito privilegiada por ter duas unidades da Embrapa. “A interação é muito importante e o evento é fundamental. Temos que apoiar e divulgar cada vez mais. A agricultura toca o Brasil, o agro é forte e saber que a Embrapa São Carlos tem papel fundamental nisso nos enche de orgulho.”

Presente ao evento, o prefeito Netto Donato (PP) afirmou que eventos como o SIAGRO são importantes não só para São Carlos, mas para todo o Brasil. “Ter um laboratório como o Lanapre é um privilégio. Meu desafio é levar o conhecimento gerado nas universidades para melhorar a qualidade de vida do povo de São Carlos. Nosso governo tem atuado sempre junto às universidades e unidades da Embrapa para valorizar a pesquisa, o conhecimento e a inovação”, disse ele.

A programação inclui a apresentação de 199 trabalhos científicos, além de sete painéis nos quais ocorrerão 14 palestras com profissionais do Brasil e do exterior (Estados Unidos e Itália). No Espaço Conexão Ciência e Mercado serão apresentadas 20 tecnologias e resultados de pesquisa em andamento para diferentes segmentos e setores da produção agropecuária, principalmente para o estabelecimento de novas parcerias.

Presencial e virtual — “Durante o Business Day, no dia 15 pela manhã, antes da palestra do embaixador Ricupero, os pesquisadores vão atender as pessoas interessadas em saber detalhes sobre o diferencial competitivo, o estágio de validação das tecnologias, as possibilidades de licenciamento, bem como as oportunidades de parcerias para o avanço dos resultados de pesquisas em andamento”, comenta Bassoi.

Todos os detalhes e a programação estão disponíveis na página https://www.embrapa.br/siagro

