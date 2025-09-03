Espaço Conexão Ciência e Mercado é destaque em simpósio sobre instrumentação agropecuária

Laboratório de Referência Nacional em Agricultura de Precisão (Lanapre) vai receber o SIAGRO 2025, em São Carlos -

Apresentar resultados de pesquisas em andamento na fronteira do conhecimento e tecnologias para inserção em diferentes cadeias agroindustriais do mercado. Essa é a proposta da Embrapa para o Simpósio Nacional de Instrumentação Agropecuária, que será realizado entre os dias 14 e 16 de outubro, em formato híbrido, em São Carlos (SP), no Laboratório de Referência Nacional em Agricultura de Precisão (Lanapre).

No Espaço Conexão Ciência e Mercado vão ser apresentados 20 diferentes exemplos, que ajudam a ilustrar o caminho desde a ciência básica até protótipos e produtos, para diferentes segmentos e setores da produção agropecuária. Durante o Business Day, no dia 15 pela manhã, pesquisadores vão atender às pessoas interessadas sobre o diferencial competitivo, o estágio de validação e as oportunidades de parcerias.

“A Embrapa Instrumentação possui uma sólida tradição de relacionamento com a iniciativa privada. Atualmente, temos 103 contratos em execução e 48 projetos de pesquisa em andamento, dos quais 18 envolvem o setor privado. Além disso, desde o último SIAGRO, em 2019, criamos a Unidade Embrapii ITECH-Agro, para fortalecer as parcerias”, detalha o chefe-geral, José Manoel Marconcini.

O peixe estragou, a cor mudou

Uma das pesquisas em andamento que serão apresentadas é a da embalagem que muda de cor conforme o alimento se deteriora. Pela primeira vez no Brasil foi utilizada a técnica de fiação por sopro em solução para a produção de mantas de nanofibras inteligentes, com pigmentos vegetais naturais. Os testes foram feitos com repolho roxo para monitorar, em tempo real, a deterioração de filé de merluza, e a embalagem mudou de roxo para azul.

“A pesquisa, foi desenvolvida no Laboratório Nacional de Nanotecnologia para o Agronegócio (LNNA), em São Carlos, em parceria com a Embrapa Agroindústria de Alimentos (RJ) e a Universidade de Illinois, em Chicago (UIC), nos Estados Unidos, e deve envolver ainda testes com outras espécies de peixe e frutos do mar. O objetivo de apresentar no SIAGRO é chamar a atenção das empresas para uma parceria, a fim de desenvolver um projeto conjunto e chegar a um produto”, explica o pesquisador Luiz Henrique Mattoso, da Embrapa.

Renda e sustentabilidade

Uma alternativa para o tratamento da água da produção aquícola (efluente), que torna a atividade ambientalmente mais sustentável, possibilita melhoria acentuada na qualidade da água a ser tratada, sem a utilização de produtos químicos, e também o reuso da água tratada nos tanques de produção. Todas essas características estão reunidas no Jardim Aquícola, tecnologia desenvolvida pela Embrapa para produtores de peixes, fornecedores de materiais e de serviços para instalação do sistema de tratamento.

“Essa tecnologia está disponível para empresas que tiverem interesse. Ela permite o reúso da água tratada no próprio tanque de produção (escavado); a produção integrada de peixes e plantas com valor comercial, por exemplo, o copo de leite, para gerar mais renda ao produtor; possui custo relativamente baixo de aquisição e simples manutenção; além de promover a sustentabilidade do meio ambiente. Esperamos que o SIAGRO seja uma ponte para que as pessoas possam usufruir do Jardim Aquícola”, diz o pesquisador da Embrapa Instrumentação, Wilson Tadeu Lopes da Silva.

Irrigação inteligente

Os produtores rurais que necessitam de água para irrigar poderão conhecer, durante o Simpósio, um sistema que integra diferentes elementos em um único dispositivo para aquisição de dados, aplicação, e gestão agrícola, com o objetivo de executar a irrigação a taxas variáveis. É a Plataforma de Irrigação Inteligente, desenvolvida pela Embrapa e parceiros, que foi testada em áreas de grãos na Região Nordeste e, atualmente, está em atividade na Região Sudeste, na cafeicultura – pode ser ajustada a diferentes culturas e sistemas de irrigação.

“Acreditamos no potencial de mercado da plataforma, pois ela permite a automação da irrigação com o uso de sensores sem fio, conectividade e Internet das Coisas (IoT). O sistema integra dados de sondas de solo que permitem medir, simultaneamente, em diferentes profundidades e conhecer diferentes parâmetros, tais como a umidade, a temperatura e a condutividade elétrica simultaneamente. Com isso, ajuda na tomada de decisão e no gerenciamento agrícola inteligente de água, a chamada irrigação de precisão, que atinge apenas zonas de manejo que demandam água”, comenta André Torre Neto, pesquisador da Embrapa.

Inscrição com desconto

O SIAGRO 2025, que vai contar com 14 palestras com profissionais do Brasil e do exterior - distribuídas em 7 painéis - e apresentação de 200 trabalhos científicos, está com inscrições abertas. Quem quiser aproveitar, até dia 5 de setembro o valor é de R$ 150,00 para estudante (presencial) e R$ 200,00 para estudante (virtual); R$ 300,00 para profissional (presencial) R$ 400,00 para profissional (virtual); a partir do dia 6 os valores mudam. Os detalhes e a programação estão disponíveis na página https://www.embrapa.br/siagro.

Por Edilson Fragalle

