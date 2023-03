Espaço Azul realiza almoço beneficente com paella caipira

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A ONG Espaço Azul irá realizar no dia 2 de abril, domingo, um almoço beneficente, com paella caipira. “O dia 2 de abril é muito significativo para autistas e seus familiares por ser o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e para estarmos juntos nesta data que tem uma causa tão relevante”, destaca a ONG.

O evento será realizado na Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos (AEASC), a partir das 12 h, num evento delicioso e recheado de pessoas queridas e que contribuem para a causa. O valor do convite é R$ 60,00. Caso não seja possível almoçar no local, a ONG também oferece a possibilidade de retirada, para se deliciar em casa.

SERVIÇO

Almoço Beneficente com Paella Caipira

Organização ONG Espaço Azul

Local: AEASC - rua Sourbone, 400.

Horário: a partir das 12h

Convite: R$ 60,00

