Escorpiões invadem o Parque dos Timburis

Escorpião em uma das moradias: moradores estão com medo - Crédito: arquivo pessoal

Moradores residentes no Parque dos Timburis entraram em contato com o São Carlos Agora na manhã desta quarta-feira, 22, afirmando que escorpiões têm invadido diversas casas do bairro.

Um dos reclamantes disse que o bairro está com vários casos de aparecimento de escorpiões nas residências e não estariam sendo atendidos pelas autoridades municipais.

De acordo com ele, uma das suspeitas seria um depósito que pertenceria a uma das secretarias do município e que deveria ser um centro esportivo. Mas na verdade, segundo o morador, teria virado um “centro de entulho”. “Está totalmente abandonado e a associação de moradores vem tentando resolver a situação, porém sem sucesso e não sabemos o que fazer. Estamos preocupados, pois temos muitas crianças no bairro, animais de estimação e até a nós mesmos, pois podem estar em qualquer lugar e não sabemos”, finalizou.

