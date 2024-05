Chuva -

Após 30 dias de estiagem, pode chover fraco na tarde desta terça-feira (14), em São Carlos, mas o suficiente para aumentar a umidade relativa do ar e melhorar o conforto respiratório.

Segundo o IPMET de Bauru, a frente fria desloca-se rapidamente pelo oceano, afastada do litoral, no entanto áreas de instabilidade sobre o continente, ocasionam muita nebulosidade e poucas chuvas isoladas principalmente no sul, centro-leste e leste do estado. Temperaturas máximas entram em declínio.

