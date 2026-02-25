Escolas estaduais de São Carlos avançam em matemática e língua portuguesa

Saresp é avaliação externa anual da redução básica paulista; escolas de São Carlos mostram salto no desempenho dos estudantes - Crédito: Foto: Governo de São Paulo/Divulgação/ Agência SP

A rede estadual de ensino do Estado de São Paulo alcançou, em 2025, o melhor desempenho da série histórica em matemática no Ensino Fundamental. Os dados do Saresp, avaliação externa anual da educação básica paulista, indicam crescimento consistente na comparação com 2023, o primeiro ano da atual gestão.

Nas escolas estaduais da cidade de São Carlos, por exemplo, a Educação registrou avanço em matemática e língua portuguesa no 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental.

Os resultados, anunciados no Palácio dos Bandeirantes nesta quarta-feira (25), consolidam a recuperação da aprendizagem iniciada no pós-pandemia e reforçam a estratégia estruturada da gestão atual.

“Para nós, é um dia especial, com resultados que nos empolgam bastante. Isso é fruto de muito trabalho. Tivemos um incremento nos resultados do Saresp, com mais alunos fazendo a prova. Tivemos um desempenho histórico em matemática no Ensino Fundamental”, disse o governador Tarcísio de Freitas. “Ao falarmos de melhora de resultado, estamos falando da estruturação das escolas de tempo integral, de uma política de recuperação da aprendizagem com professores tutores, da formação continuada de professores, do aperfeiçoamento do material didático e do uso da plataforma tecnológica. Além disso, as escolas com maior frequência escolar apresentam melhor resultado”, acrescentou.

SOBRE O AVANÇO DA EDUCAÇÃO PAULISTA – Em matemática, a rede estadual registrou avanço no 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental, o melhor resultado já registrado historicamente na disciplina. No 9º ano, a média chegou a 260,3 pontos no Saresp. No 5º ano, a pontuação foi de 236,3 pontos e, no 2º ano, etapa ligada à alfabetização, a média alcançou 200,8 pontos.

O avanço na rede estadual também aparece nos níveis de proficiência. No 2º ano, 68,5% dos estudantes atingiram os níveis adequado e avançado. No 5º ano, o índice chegou a 58%; e, no 9º ano, 24,7% alcançaram os níveis mais elevados, um aumento de 10 pontos percentuais em relação a 2024. Também houve redução dos estudantes abaixo do básico, com 6% no 2º ano e 11,8% no 5º ano.

Nas escolas estaduais da cidade de São Carlos, no 9º ano, a média chegou a 269,6 pontos no Saresp, alta de 14,4 pontos em relação a 2023. No 5º ano, a nota foi de 255,2 pontos, crescimento de 16,9 pontos desde 2023. Já no 2º ano, a média alcançou 202,8 pontos, 32,6 pontos acima do registrado em 2023. (Confira, abaixo, os resultados de outras cidades da região).

“A gestão realizou investimento inédito em plataformas educacionais e tecnologia pedagógica, com ampliação do acesso a recursos digitais e acompanhamento individualizado. Além disso, o desempenho reflete a recomposição da aprendizagem com aulas de reforço, tutoria e materiais complementares”, afirma o secretário da Educação, Renato Feder.

LÍNGUA PORTUGUESA: CONSOLIDAÇÃO DA RECUPERAÇÃO – Em língua portuguesa, os resultados confirmam a consolidação da recuperação da aprendizagem no Ensino Fundamental. No 9º ano, a média alcançou 243 pontos. No 5º ano, a pontuação chegou a 213,9 pontos. A média foi de 191,7 pontos no 2º ano, resultado que mostra estabilidade em relação a 2024.

As médias de proficiência também avançaram nos anos finais. Nos níveis adequado e avançado, 61,7% dos estudantes do 5º ano alcançaram o melhor resultado; no 9º ano, 29,2% tiveram o melhor desempenho. O percentual de alunos abaixo do básico caiu para 1,1% no 2º ano e 11,1% no 5º ano.

Nas escolas estaduais da cidade de São Carlos, no 9º ano, a média alcançou 252,4 pontos. No 5º ano, a pontuação chegou a 232,1 pontos, crescimento de 11,3 pontos no mesmo período. A média foi de 193,5 pontos no 2º ano.

“Além do acompanhamento pedagógico contínuo e da recomposição da aprendizagem, o resultado se deve também ao aumento da frequência escolar, que atingiu 91% em 2025, 13 pontos percentuais acima do primeiro ano de gestão, em 2023”, complementa Feder.

Veja abaixo os resultados da rede estadual nas cidade de São Carlos



Língua Portuguesa Matemática 2º Ano 5º Ano 9º Ano 2º Ano 5º Ano 9º Ano 2023 2025 2023 2025 2023 2025 2023 2025 2023 2025 2023 2025 177,5 193,5 220,8 232,1 240,7 252,4 170,2 202,8 238,3 255,2 255,5 269,6

