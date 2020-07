Escola estadual de São Carlos é selecionada para receber kits para trabalhar robótica com alunos

Por Do portal do Governo de São Paulo

Unidade de ensino receberá, sem nenhum custo, três kits de robótica da LEGO, além de conjuntos de peças para montagens - Crédito: Divulgação

A Escola Estadual Coronel Paulino Carlos, localizada na cidade de São Carlos, se inscreveu e foi selecionada para uma missão da LEGO que ajuda os professores a trabalhar a robótica com os estudantes durante quatro anos. A unidade de ensino atende alunos dos Anos Iniciais, de 6 a 11 anos.

“Acho que a robótica faz parte da nossa vida, mas muita gente ainda não tem esse olhar. A criançada que está vindo agora precisa ter esse conhecimento e esse olhar tecnológico. Caso contrário, os alunos ficam para trás. Temos que aproveitar essa fase em que as crianças estão com sede de conhecimento”, comenta a diretora da escola, Rosangela Fornazieri.

A gestora lembra que o trabalho de aprimoramento do ensino aprendizagem na escola é constante e aborda o desempenho da unidade no Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo. “Sempre procuramos trabalhar para atingir a meta do Idesp – no ano passado, a nossa pontuação foi de 8.09, e a meta era 7.42. Pensando na evolução, nos inscrevemos para o concurso da LEGO porque preenchíamos todos os requisitos. Foi uma grande alegria termos sido contemplados”, diz.

Equipes

Serão formadas três equipes de seis alunos para o trabalho de robótica. Os interessados deverão preencher uma ficha de interesse, com autorização dos pais ou responsáveis, até o próximo domingo (12).

“Montamos um formulário de inscrição de acordo com o edital da Olimpíada Brasileira de Robótica. Já que a inscrição da Olimpíada será em setembro, já vamos utilizá-la para as duas coisas. O projeto da LEGO será apresentado na Olimpíada Brasileira de Robótica”, ressalta a diretora.

A próxima edição do programa da LEGO trabalhará o tema do meio ambiente e, por conta da pandemia de COVID-19, a parte técnica começará a ser trabalhada de forma remota com os alunos.

A escola também participará do festival de robótica internacional FIRST®? LEGO®? League Jr., ainda sem data de inscrição definida. De acordo com a diretora, a unidade deverá se candidatar na categoria teórica, já que a parte prática será realizada de forma presencial, já com o material da LEGO. Da mesma forma acontecerá com a Olimpíada Brasileira de Robótica, ainda sem data definida para acontecer.

