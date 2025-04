Escola Arlindo Bittencourt é aprovada e seguirá modelo cívico-militar

Compartilhar no facebook

O governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) já definiu as 100 escolas estaduais que adotarão o modelo cívico-militar a partir do segundo semestre deste ano. A lista completa foi encaminhada aos dirigentes de ensino e deve ser publicada no Diário Oficial nos próximos dias. Em São Carlos, a Escola Estadual Arlindo Bittencourt foi selecionada e terá o novo modelo.

Segundo o governo, o Programa Escola Cívico-Militar refere-se ao conjunto de ações voltadas para a melhoria da qualidade da educação ofertada no ensino fundamental e ensino médio, por meio de modelo de gestão de excelência nas áreas pedagógica e administrativa e de desempenho de atividades cívico-militares.

Veja a relação de escolas por município:

Alfredo Machado - Dracena

Prof. Geraldo Pecorari - Junqueirópolis

João Brásio - Panorama

Profa Silvania Aparecida Santos - Nova Odessa

Francisco Teodoro De Andrade - Andradina

Profa Vaniole Dionysio Marques Pavan - Aracatuba

João Michelin - Itaí

Dona Maria Izabel Cruz Pimentel - Avaré

Doutor Wilquem Manoel Neves - Olímpia

Prof Morais Pacheco - Bauru

Professora Esmeralda Milano Maroni - Birigui

Professor Manoel Ferraz - Bom Jesus Dos Perdões

Professor Marcos Antônio da Silva Guimaraes - Bragança Paulista

Padre Mateus Nunes De Siqueira - Atibaia

Professora Mathilde Teixeira De Moraes - Bragança Paulista

Narciso Pieroni - Socorro

Albino Fiore - Caieiras

Arthur Weingrill - Mairiporã

Eliseu Narciso Reverendo - Campinas

Professor Messias Gonçalves Teixeira - Campinas

Antônio Alves Bernardino - Caraguatatuba

Professora Maísa Theodoro da Silva - São Sebastiao

Basílio Bosniac - Carapicuíba

Deputado Salomão Jorge - Carapicuíba

Joaquim Alves Figueiredo - Catanduva

Pedro Teixeira de Queiroz - Novo Horizonte

Professor Vitorino Pereira - Catanduva

Professor Lourenço Filho - São Paulo

Libero De Almeida Silvares - Fernandópolis

Tonico Barão - General

Prof Antônio Fachada - Franca

Prof Abrao Benjamim - Cruzeiro

Profa Leonor Guimarães - Piquete

Padre Antônio Velasco Aragon - Guarulhos

Professora Dona Belinha Izabel Ferreira Dos Santos - Guarulhos

Bairro Das Palmeiras - Juquitiba

Jardim Do Carmo - Itapecerica Da Serra

Prof Alceu Gomes Da Silva - Itapetininga

PEI EE Jeminiano David Muzel - Itapeva

Dorvalino Abílio Teixeira - Jandira

Professor Lênio Vieira De Moraes - Barueri

Amália Maria Dos Santos - Itaquaquecetuba

Professora Esther Carpinelli Ribas - Itararé

Professora Dinah Lucia Balestrero - Brotas

Professora Esmeralda Leonor Furlani Calaf - Pederneiras

Professor João Batista Curado - Jundiaí

Maria Gertrudes Cardoso Rebello Irma - Limeira

Doutor Paulo De Almeida Nogueira - Cosmópolis

Fernando Costa - Lins

Prof Benito Martinelli - Marília

Profa Lydia Yvone Gomes Marques - Garça

Euryclides De Jesus Zerbini - Mogi Das Cruzes

Thimoteo Van Den Broeck Frei - Mogi Das Cruzes

São Judas Tadeu - Mogi Mirim

Professora Anilza Pioli - São Paulo

Professor Gastão Ramos - Osasco

Rosa Bonfiglioli - Osasco

Professora Justina De Oliveira Goncalves - Ourinhos

Professor Rubens Zamith - Pindamonhangaba

Professor Abigail De Azevedo Grillo - Piracicaba

Edson Rontani - Piracicaba

Professor Paulo De Barros Ferraz - Pirassununga

Professora Yolanda Salles Cabianca - Araras

Coronel João Gomes Martins - Martinópolis

Teófilo Gonzaga Da Santa Cruz - Presidente Prudente

Antônio Duarte De Castro - Jacupiranga

Koki Kitajima - Registro

Professora Mary Azevedo De Carvalho - Cajati

Professor Milcio Bazoli - Pariquera-Açu

Plácido De Paula e Silva - Sete Barras

Antônio Marinho De Carvalho Filho - Presidente Venceslau

Professor Adamastor De Carvalho - Santo André

Professor Ovídio Pires De Campos - Santo André

Archimedes Bava Professor - Bertioga

Lincoln Feliciano - Cubatão

Professor Arlindo Bittencourt - São Carlos

Edda Cardozo De Souza Marcussi - São Joaquim Da Barra

Professora Alzira Salomão - Nova Granada

Professor Octacílio Alves De Almeida - São José do Rio Preto

Valencio Soares Rodrigues - Vargem Grande Paulista

Dagoberto Nogueira Da Fonseca - Itanhaém

Professora Josepha Castro - Pontal

Orminda Guimaraes Cotrim - Pitangueiras

Professor Jorge Madureira - Sorocaba

Professor Lauro Sanchez - Sorocaba

Marinalva Gimenes Colossal Da Cunha - Sumaré

Yasuo Sasaki - Hortolândia

Professora Lândia Santos Batista - Ferraz de Vasconcelos

Eduardo Vaz Doutor - Embu Das Artes

Profa Carmela Morano Previdelli - Taquaritinga

Prof Sebastião Francisco Ferraz De Arruda - Itápolis

Newton Câmara Leal Barros - Taubaté

Professora Luciana Damas Bezerra - Caçapava

Índia Vanuíre - Tupã

José Giorgi - Rancharia

Bairro Do Turvo - Tapiraí

Professora Maria Paula Ramalho Paes - Piedade

Professor Pedro Augusto Rangel Filho - Votorantim

Pedro Pedrosa - Nhandeara

Profa Sarah Arnoldi Barbosa - Votuporanga

