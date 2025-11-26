Equipe da EESC-USP vence prêmios de inovação e diversidade na LASC 2025

O Grupo Topus Projetos Aeroespaciais, equipe de foguetemodelismo vinculada à Escola de Engenharia de São Carlos (EESC-USP), foi um dos grandes destaques da Latin America Space Challenge (LASC) 2025, realizada entre 5 e 8 de novembro, em Iacanga (SP). Considerada a segunda maior competição de foguetes do mundo, a LASC reúne equipes brasileiras e internacionais desde 2019, incluindo participantes da Índia, Taiwan, México, Paraguai e Peru.

Competindo desde 2020 — período no qual já acumulou 10 troféus — o Topus voltou a brilhar em 2025. A equipe disputou as categorias de 500 metros e 1 quilômetro de apogeu com os foguetes Ômega e Rigel IV, respectivamente, e conquistou dois dos prêmios mais prestigiados da competição.

O primeiro deles foi o Rick Maschek Engineering Award for Innovation, concedido a equipes que apresentam soluções tecnológicas inovadoras e inéditas. O reconhecimento veio graças ao desenvolvimento de um sistema de controle ativo de estabilidade integrado a airbrakes, projetado para otimizar a trajetória dos foguetes e solucionar desafios identificados pela própria equipe ao longo do projeto.

O segundo destaque foi o Valentina V. Tereshkova Award for Women Representation and Diversity, que valoriza equipes com forte participação feminina, diversidade e liderança inclusiva. O prêmio ressalta o compromisso do Topus em construir um ambiente acolhedor, plural e colaborativo dentro de suas atividades acadêmicas e de engenharia.

Com uma temporada marcada por avanços técnicos, reconhecimento internacional e fortalecimento interno, o grupo já projeta seus próximos passos. A equipe desenvolve atualmente um novo foguete para a categoria de 3 km, previsto para competir na LASC 2026, além de seguir avançando no projeto de satélite e na evolução de seu sistema de controle ativo.

Antes disso, o Topus prepara um momento especial: um lançamento oficial em São Carlos, no dia 7 de dezembro, aberto à comunidade universitária e ao público geral. Os interessados em participar devem preencher o formulário disponível em:

https://www.even3.com.br/lancamento-0712-topus-projetos-aeroespaciais-661817/

O evento apresentará parte das soluções que competiram na LASC, validará os dois projetos desta temporada e marcará o encerramento das atividades de 2025 — simbolizando não apenas a conclusão de um ciclo, mas o início de uma nova fase de desafios e conquistas para a equipe.

