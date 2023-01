Empresário sofre queimaduras graves após tentar acender réchaud com álcool em São Carlos

Crédito: arquivo pessoal

O empresário Leandro Brunelli Gomes da Silva, de 45 anos, proprietário da empresa Turbo Beer, está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa depois de sofrer queimaduras após a explosão de um frasco de álcool. Ele foi tentar acender um réchaud, quando ocorreu o acidente doméstico. Familiares pedem ajuda ao SCA em busca de uma transferência dele para um hospital especializado no tratamento de queimados.

O caso ocorreu no último domingo (22), no Jardim Embaré. Segundo o cunhado, Leandro, estava no local, onde ocorria a festa da filha. Por volta das 11h ele foi tentar acender novamente um réchaud, porém o frasco com álcool explodiu e o líquido inflamável derramou sobre o seu corpo, da esposa e de uma prima dela.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e juntamente com o SAMU socorreu as vítimas até a Santa Casa.

O caso mais grave é de Leandro, que está intubado na UTI. Ele sofreu queimaduras de 3º grau na face, tórax e braço direito.

A esposa e a prima tiveram queimaduras de 1º grau e já receberam alta do hospital. Elas estão tratando dos ferimentos em casa.

O nome de Leandro já foi inserido no sistema Cross para a transferência, mas a família pede agilidade para que ela possa receber um tratamento mais adequado.

Leia Também