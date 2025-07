Empresa entrega restauro da estátua de Conde do Pinhal vandalizada em São Carlos

Estátua de Conde do Pinhal restaurada -

A empresa Forlight Arquitetura, Restauração e Iluminação concluiu o processo de restauração da estátua de bronze de Antônio Carlos de Arruda Botelho, o Conde do Pinhal, localizada na Praça Coronel Paulino Carlos (Praça da Catedral), e da placa dos Dez Mandamentos, instalada na Praça Elias Sales (Praça da rua Santa Cruz). Os trabalhos foram coordenados pela arquiteta Fabiana Purchio, com supervisão da Secretaria de Conservação e Qualidade Urbana e da Fundação Pró-Memória.

O processo de limpeza da estátua do Conde do Pinhal iniciou após o ato de vandalismo registrado na madrugada de 4 de maio. A escultura foi alvo de pichações com tinta vermelha e preta, atingindo também as placas de identificação em inox. A restauração demandou a retirada das placas para tratamento em ateliê, aplicação de solventes diversos em testes e limpeza manual das inscrições.

Segundo a arquiteta, a tinta aplicada na estátua formava uma camada espessa sobre áreas com relevo e textura acentuada, como os veios da barba e rugosidades do rosto. “A limpeza exigiu etapas sequenciais com retirada cuidadosa das camadas para evitar danos ao bronze”, contou.

O trabalho também incluiu retoques nas inscrições douradas e proteção do solo durante as intervenções. A equipe envolvida foi composta por três profissionais: arquiteta, restauradora e assistente técnico.



Em relação à placa dos Dez Mandamentos, o material de base, granilite poroso, exigiu atenção específica. “O monumento apresentava pichações em duas cores. O processo começou com uma limpeza prévia e avançou por meio de testes com produtos que não comprometessem a textura original. A obra foi concluída em dois dias e meio e envolveu a remoção completa da pichação, além do retoque das letras”, explicou.

O inquérito policial relacionado aos atos de vandalismo foi encaminhado ao Ministério Público. Os reparos custaram, aproximadamente, R$ 20 mil.

