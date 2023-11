Embrapa São Carlos conquista prêmio da GS1 Brasil na categoria Educação

A presidente da Embrapa, Silvia Massruhá, e o pesquisador Marcos David Ferreira recebem o Prêmio Automação na categoria Educação - Crédito: Edilson Fragalle

A Embrapa Instrumentação (São Carlos – SP) foi a vencedora da 25ª edição do Prêmio Automação da GS1 Brasil, na categoria Educação, em função da utilização dos padrões da GS1 no módulo "Rastreabilidade", do Curso de Tecnologia Pós-colheita em Frutas e Hortaliças - oferecido gratuitamente, e que já conta com mais de 7.500 inscritos de todos os estados brasileiros e de 11 países.

A cerimônia de premiação foi realizada na quarta-feira, 8, em São Paulo, e contou com a presença da presidente Silvia Massruhá; da Embrapa, do chefe-geral José Manoel Marconcini, da Embrapa Instrumentação, e do pesquisador Marcos David Ferrreira, coordenador do curso. Foram 16 premiados em seis categorias - Aplicação de Mercado, Educação, Sustentabilidade, Qualidade de Dados, Provedores de Solução e Imprensa – entre os 211 inscritos.

Símbolo de força

Criado em 1998 para destacar empresas com alto desempenho e aquelas que inovam em processos automatizados, alinhados aos padrões tecnológicos da GS1, além de comemorar 25 anos, o prêmio marcou os 40 anos da entidade no Brasil, onde conta com 58 mil filiados em 40 setores da economia, que representam 36% do Produto Interno Bruto (PIB) e 12% dos empregos formais.

O presidente da GS1 Brasil, João Carlos de Oliveira, disse aos cerca de 1300 convidados presentes no evento que, desde 2015, a Harpia – também conhecida como gavião-real, uma das maiores e mais poderosas aves de rapina do mundo – foi adotada como símbolo do prêmio pelas características de força, visão e agilidade, as mesmas apresentadas pelas pessoas e instituições homenageadas.

Parcerias e conteúdo diferenciado

O curso de Tecnologia Pós-colheita em Frutas e Hortaliças teve a contribuição de 45 especialistas e instrutores (oito Centros de Pesquisa da Embrapa e instituições públicas e privadas), que ajudaram a produzir seis apostilas, num total de 395 páginas (podem ser salvas em PDF para leitura posterior ou impressão), dez vídeos de práticas em laboratório; duas visitas técnicas virtuais; nove podcasts; dez infográficos; 15 animações gráficas (whiteboards), além de 46 videoaulas.

Na avaliação de José Manoel Marconcini, chefe-geral da Embrapa Instrumentação, “o prêmio é o reconhecimento de todo o esforço da equipe para viabilizar o curso, em plena pandemia da COVID-19, com recursos de uma emenda parlamentar do deputado federal Vitor Lippi (PSDB-SP), que permitiram oferecer um conteúdo diferenciado, de forma gratuita, fortalecendo também diversas parcerias, como foi o caso da GS1 Brasil no módulo Rastreabilidade”.

Módulo mais acessado

“Com a participação do Ministério da Agricultura e Abastecimento e da GS1 Brasil, o módulo 'Rastreabilidade' é o mais acessado do curso e o resultado prático é a transferência de tecnologia da própria rastreabilidade, de como ela funciona, da legislação, de como aplicar os padrões GS1 para pequenos, médios e grandes produtores”, comenta o pesquisador Marcos David Ferreira.

A presidente Silvia Massruhá, além de lembrar a coincidência dos 50 anos da criação do código de barras com o surgimento da Embrapa (em 1973), destacou a importância da parceria público-privada na capacitação reconhecida no Prêmio Automação, “que oportuniza levar a informação para os produtores, e cuja qualidade de conteúdo foi reconhecida num prêmio dessa importância”.

